Mayans cruzó a Macri por la deuda con el FMI: "Fue un robo a cara descubierta"

El senador y presidente del bloque del Frente de Todos, cuestionó al expresidente por el destino del dinero proveniente del préstamo. La semana próxima retoma su actividad la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, donde se prevé haya exfuncionarios citados para dar explicaciones.

El senador del Frente de Todos (FdT), José Mayans, opinó sobre los dichos del expresidente Mauricio Macri respecto al destino del dinero proveniente del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). De este modo, calificó la maniobra como “un robo a cara descubierta”, ya que el exmandatario "confiesa que hizo un acuerdo con bancos para ingresar un crédito a la Argentina", agregó.

Mayans, quien preside la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, no solo cruzó a Macri, sino que también disparó contra los funcionarios del FMI. “Acá hubo complicidad de los directivos de ese organismo”, ya que “tenían en claro que el país no estaba en condiciones de poder hacer frente a estos compromisos”, afirmó. En declaraciones a El Destape Radio, el senador del FdT no ahorró en cuestionamientos a la institución de crédito internacional, e indicó que “le otorgaron ese préstamo (a Macri) en medio de un proceso electoral”.

Chodos explicó la negociación con el FMI

El senador de Formosa remarcó que a través de ese crédito, el expresidente "dejó en default al país", provocando "una situación de indefensión al Estado Nacional". Por lo tanto, para José Mayans, “lo que hizo el FMI fue darle un dinero para que pueda llegar a las elecciones, dejando récord de pobreza, de desempleo y de indigencia", explicó.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, dejó en claro su deseo para que “después de esto, se haga justicia, sobre todo por las consecuencias en todas las prestaciones que tiene el Estado", afirmó. En ese sentido, Mayans confirmó que a partir de la semana próxima, la Comisión se retomará las reuniones de trabajo, en las que se prevé "citar personas" y llevar al plano judicial los dichos de Mauricio Macri sobre la fuga de divisas.

