En San Martín Dos, el gobernador y presidente del Partido Justicialista Gildo Insfrán encabezó el segundo encuentro con la militancia del día, acompañando a los candidatos del Frente de Todos para las elecciones del 14 de noviembre.

Estuvieron presentes el vicegobernador Eber Solís, el intendente y presidente del PJ de San Martín Dos Luis Riveros, los candidatos a diputados nacionales Ramiro Fernández Patri y Elena García, los candidatos a diputados provinciales Agustín Samaniego, Viviana Guzmán y Estela Escobar como también los candidatos a concejales por el FDT de la localidad.

Desde la sede del PJ, Insfrán aseguró que en las próximas elecciones “los candidatos de la oposición van a defender los intereses que su jefe Mauricio Macri les diga” y recordó que durante la presidencia del líder del PRO se paralizaron obras para Formosa y ningún representante del partido opositor levantó su voz en queja.

En el inicio de su discurso, reconoció que fueron antipáticas las medidas que debió tomar como titular del Poder Ejecutivo ante una crisis sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus, al señalar que se trató de un virus que “nos igualó” a todos y estaban en juego la salud, y la vida.

En ese contexto recordó que desde marzo a diciembre de 2020 Formosa tuvo pocos casos de coronavirus y un solo fallecido, pero luego tras la presión de sectores de la oposición que aseguraban que había más de ocho mil personas “varadas en el puente de Mansilla”, forzaron el ingreso masivo de ciudadanos.

Aquí explicó Insfrán que no se impedía el ingreso, sino que estaba administrado para tener controlada la situación sanitaria y desmintió que en algún momento se hayan “mezclado a pacientes enfermos con personas sanas” como habían denunciado.

Una vez más el titular del PEP se preguntó qué hubiera ocurrido si las medidas sanitarias de protección se aplicaban cinco meses más y consideró que seguramente no tendríamos que lamentar tantos formoseños muertos a causa del virus.

Dijo que todo está relacionado, pues el entonces juez federal subrogante, es hoy candidato por la oposición, y “el que presentaba los escritos, su jefe de campaña, la que hablaba de los varados se presentó a las PASO por un partido, después rápido se juntaron y ahora va como candidata a diputada provincial en primer lugar”.

Insfrán señaló que mientras gobernó el país Mauricio Macri (2015-2019) Formosa fue castigada con el desfinanciamiento de sus obras, lo que obligó a que las mismas avancen a ritmo más lento. Agregó que también en esa época desapareció el Fondo Solidario de la Soja, que beneficiaba con fondos a las provincias.

Herejes

“Nunca dejamos de seguir haciendo lo que debemos, con los pequeños productores, las ayudas que se podían dar a las empresas tanto desde Nación como la provincia. Ellos no dicen eso, lo único que quieren es ganar, está bien, pero cuando uno busca ganar a costa del sufrimiento del otro, se convierte en un hereje” denunció.

Dijo que son los mismos que aplican ahora un “golpe blando” destinado a que la inflación continúe castigando a los asalariados, y aquí valorizó la intervención que tomó el Estado nacional, para exigir el cumplimiento de precios justos sobre productos de la canasta familiar.

Señaló que por todo este tipo de situaciones es que “Los candidatos de la oposición van a defender los intereses que su jefe Mauricio Macri les diga” e insistió en que nunca defendieron a Formosa cuando le quitaron los fondos de la Soja y se paralizaron las obras.

En otro orden, se refirió a los medios hegemónicos que continuamente se ocupan de Formosa, no por su valor electoral, sino “por el valor ideológico con el que los formoseños defendemos lo que debemos”.

“Vienen por nosotros, pero yo me atrevo a decirles que desde aquí, desde el costado norte de la Patria no nos vamos a arrodillar ante nadie, solo ante Dios” advirtió.

Obras

Al recordar que San Martín Dos tuvo históricamente dificultades para conseguir agua, anticipó la nueva obra de reservorio que permitirá llevar más de 13 mil metros de caño para abastecer de agua a 300 familias de San Martín Dos. “No una gotita, llegará agua de calidad, con presión necesaria, de otra manera era imposible” anticipó y recordó que la energía que llega al pueblo es de 132 Kv, con un centro de distribución para San Martin Dos, que tendrá cuatro salidas en 13,2 Kv.

Anunció a la comunidad aborigen Osvaldo Quiroga que tendrán enripiado dos mil metros de acceso.

Polideportivo “Ezequiel Palacios

Anticipó además el gobernador que tras un pedido que le efectuara el voleibolista y medallista olímpico Ezequiel Palacios, oriundo de la localidad, se construirá un polideportivo.

“Cuando me visitó me pidió humildemente un club deportivo para la localidad, le contesté que claro que lo vamos a hacer, un polideportivo, que llevará su nombre. Nos sentimos orgullosos de que un formoseño esté triunfando y no perdió su humildad, quien no pierde su humildad cuando está en la gloria, es un bien nacido, un formoseño que quiere a Formosa” pronunció.

Antes de cerrar, pidió a la gente que el 14 de noviembre voten boleta azul completa, porque serán los candidatos que representen al Modelo Formoseño.

Samaniego

Al hablar durante el acto, el diputado provincial y candidato al mismo cargo por el Frente de Todos, Agustín Samaniego, señaló que el 14 de noviembre “no es una elección más, ya que se está decidiendo el presente y el futuro de nuestros hijos y nietos” marcando que “eso el pueblo formoseño no lo va a rifar”.

Por eso destacó el compromiso de cada uno de los presentes evidenciando que en los comicios próximos, cerca de la medianoche “vamos a leer los resultados de San Martín 2 y nos vamos a dar cuenta de que construyeron otro gran triunfo del peronismo y de Formosa”.

Samaniego puso de relieve que “la provincia necesita del compromiso, responsabilidad y lealtad para defender todo lo que logramos, pero fundamentalmente, para reivindicar el derecho que tenemos de nosotros decidir nuestro propio destino”.

Frente a esto, recalcó que “hay todavía quienes creen que pueden ser nuestros patrones, que necesitamos tutores” pero enfatizó que “hace rato el pueblo de San Martín 2 y toda Formosa, es libre, autónoma, independiente y artífice de su propio destino”.

A su vez expresó que “la oposición que no tiene llegada a la población formoseña y vislumbran una segura derrota, invitan a sus patrones de otras provincias” y cuestionó contundente ¿Qué saben los porteños de Formosa, de nuestra idiosincrasia o de nuestra historia?”.

Agregó “no se dan cuenta que el pueblo Formoseño tiene temple, coraje y sabiduría” resaltando que los formoseños han cambiado y “uno de los grandes hombres que ha cambiado para siempre nuestro espíritu y orgullo de ser formoseños ha sido el gobernador Gildo Insfrán”.

En esta línea expresó que la disyuntiva del ahora es “hacerle caso a los porteños o a nuestros corazones” siguió “le hacemos caso a lo que quiere la política macrista o seguimos con nuestros proyecto que tantas satisfacciones nos ha dado” y remató “elegimos el odio y el rencor o el amor, solidaridad y fraternidad entre nosotros”.

Además el legislador subrayó que “ (Fernando) Carbajal en el Congreso va a levantar la mano cuando le diga Mauricio Macri, mientras que Ramiro Fernández Patri y Elena García levantarán cuando se lo diga el pueblo”.

Y “Gabriela Neme cuando esté en la Cámara de diputados ya sabemos que defiende, no tiene color ni ideología, solamente se defiende ella”.

Por eso insistió en que los candidatos a diputados provinciales del FdT “vamos a tener una sola función, que es la de defender el Modelo Formoseño que nos incluye a todos y todas”.

“Cuando vayamos a votar que no sea con odio ni resentimientos como proponen ellos (oposición) más bien, en la urna pongamos amor y el amor tiene un solo color: es el azul de la esperanza” cerró.