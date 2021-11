Histórico dirigente de la UCR pidió a los correligionarios “renovar el partido” y dejar de negociar cargos “para amigos y parientes”

Asimismo, pidió desplazar al diputado electo Fernando Carbajal y lo consideró el “responsable máximo de la derrota”.

A través de un comunicado, el ex diputado radical Juvenal Iza, habló a sus correligionarios y les pidió “renovar la UCR” con nuevos dirigentes.

“Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación, expresó la dirigencia nacional del Frente por el Cambio y nosotros en línea con eso, ellos ganaron, nosotros perdimos. No hay narrativa ni relato, por cierto, debemos en la adversidad fortalecernos, para eso hay que empezar a renovar, los liderazgos internos y por ende renovar la U.C.R. con nuevos dirigentes, no solo generacional, sino fundamentalmente en las ideas y proyectos de toma de poder y no negociar cargos para amigos y parientes”, sostuvo el escrito.

En esa línea, añadió: “El tiempo es hoy, para lograr una U.C.R. movilizada para ganar en el 2023. Desplacemos a los Naidenoff, Buryaille y el responsable máximo de la derrota, diputado nacional electo, Fernando Carbajal”.

“Si logramos la renovación de la U.C.R., tendremos la fuerza necesaria que acompañará a la sociedad formoseña para dar el paso de poner a Formosa de pie en la verticalidad de su dignidad. Con el salto cualitativo y cuantitativo de la política, teniendo como norte y eje la concepción social demócrata, generando progreso, que tienda a materializar creación de empleo, sin olvidarse de los más desprotegidos, para materializar una Formosa viable”, manifestó el texto.

Y profundizó: “Si imponemos nuestras ideas, estoy seguro que lograremos una U.C.R. formoseña ganadora, para obtener un gran destino para Formosa”.

Por último, el dirigente envió un “abrazo fraterno radical” e invitó a los radicales “a animarnos a escribir esta historia de grandeza, de la mano de la U.C.R.”.

“Materializando todos estos objetivos por sobre la grieta, olvidando la palabra, odio, amigo, enemigo. Formosa para todos”, concluyó.