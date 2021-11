Artífices de nuestros propios destinos y no instrumento de la ambición de nadie

Es verdad que el año 2.020 y parte del 2.021 fueron años que nos marcaron la vida y que la llevaremos presente por mucho tiempo, es imposible olvidar que más de un amigo o familiar se nos adelantó en este viaje que es la vida y ya está al lado del padre celestial, que un familiar estuvo muy delicado y rogábamos a dios que aparezca una vacuna para volver a la normalidad; pero también va ser imposible olvidar que mientras algunos hacían lo imposible por atrincherar y defender la vida, otros militaban por destruirla.Formosa fue ejemplo a nivel mundial de su excelente sistema sanitario, pero eso no fue producto casual de una coyuntura que supo desestabilizar al mundo y a los países más importantes de ella, sino que fue producto de la planificación y de la estrategia de políticas de un Estado presente y de Derecho como lo es Formosa desde 1995.Pero, así como hubo un Estado que se preocupó y se ocupó de su gente, como es el caso de nuestro gobernador el Dr. Gildo Insfrán, también existieron cipayos que se vendían por 30 minutos de fama ante los medios del centralismo porteño o entregaban su dignidad a cualquier costo dejando como secuela la perdida de varias vidas de comprovincianos.Es insólito, un juez se convirtió en diputado Nacional, una mediática y responsable de la diseminación del virus en Formosa en diputada provincial, un empresario gastronómico deja las hamburguesas y de la noche a la mañana ve a la política como un “negocio” y se convierte en concejal. Pero siempre con el apoyo incondicional del poder mediático del grupo clarín que con todo el odio y egoísmo que lo caracteriza se encapricho con el gobernador Insfrán y Formosa, montando notas truchas, mintiendo, queriendo confundir a los formoseños. En fin, perdimos un hamburguesero, se echó a perder un juez y el odio entro a la cámara de diputados.Pero allí estaba nuestro conductor, que supo resistir los ataques mediáticos maliciosos y cargados de un áspero odio, nos convocaba a militar con amor, a hacer posible lo imposible y la militancia peronista supo entender que era hora de unir esfuerzos y trabajar TODO UNIDOS por Formosa, para evitar que los mercenarios de la política neoliberal como Bullrich (una fracasada política), Wolf que nos trató de parásitos y qué más parásitos que los porteños que vivieron toda la vida de las provincias, Negri, Larreta, el inoperante de Macri, Morales, y muchos otros más, utilizaban a Formosa para sus propios intereses mezquinos y oportunistas con el único fin de caras a la campaña electoral; ya que cuando les toco gobernar, Formosa volvió a caer en ese olvido federal, en esa marginalidad y anegamiento de políticas publicas y sociales, se paralizaron obras y nos dejaron solos, pero nosotros le tenemos al compañero Gildo Insfrán, que con fondos propios del Tesoro Provincial hacíamos frente a la política de marginalidad que imponía Macri y Cambiemos. Mientras en otras provincias se escuchaba que se pagaría el aguinaldo en cuotas en Formosa se pagaba todo junto, antes que termine el mes y con aumento, se construían obras públicas, se aumentaba los salarios y se garantizaba la dignidad del formoseño.En esa convocatoria de nuestro conductor estuvieron mis compañeros, los militantes del peronismo de Formosa, los que se pusieron la pandemia al hombro, primero con el control sanitario de ingresos a la provincia y sus respectivos seguimientos de los transportista, luego los voluntarios por la salud y la vida, armando y desarmando los C.A.S., del mismo modo con las diferentes campañas de vacunación en todo el territorio provincial no importaba si había lluvia, si hacia 45 grados de calor, si hacia frio, no importaba nada, más hacer posible lo imposibleEs por ello que en este día de la militancia quiero reconocer en primer lugar al mejor gobernador de la Argentina, un gobernador que no se queda atornillado en su oficina, que recorrió, recorre y conoce a lo largo y ancho la provincia, que milita 24 X 7 los 356 días del año, que sabe captar las necesidades de su pueblo y traduce en obras las diferentes demandas de Formosa, y en segundo lugar a TODOS y TODAS los/as militantes que se han puesto al frente de esta campaña electoral, poniéndose al servicio de la gente, entregando todos de si, mostrando con el ejemplo el compromiso y el amor traducido en cada visita a los vecinos de Formosa. Mi respeto y felicitaciones para cada uno de mis queridos compañeros, y como respuesta de ello fue la ratificación a un modelo de inclusión, de unión, de defensa de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de vivir y de un Estado presente, el pasado domingo 14 de noviembre.Nos dieron por muertos, pero mientras quede un peronista seremos como el ave fénix, de las cenizas resucitaremos y seremos millones.Para cada compañero y compañera que supo interpretar y militó por nuestra patria chica, mi reconocimiento.”El fiel resiste, el indeciso renuncia, el cobarde traiciona, el burgués desespera y el valiente combate".Feliz día de la militancia compañeros y compañeras y hasta la victoria siempre!