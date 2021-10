Se despidió de Formosa el cónsul paraguayo Acosta Díaz

El funcionario es ahora embajador de carrera, es el grado inmediatamente superior al rango de ministro en la carrera diplomática.

El cónsul paraguayo en Formosa, Fernando Acosta Díaz concluyó su tarea diplomática, y se despidió del gobernador Gildo Insfrán, durante un encuentro llevado a cabo en Casa de Gobierno.

“Vine a despedirme del gobernador, con este encuentro estoy cerrando mi misión en la provincia de Formosa. Vine a agradecer al amigo Gildo Insfrán porque tuvimos desafíos muy importantes como la pandemia, los trabajamos conjuntamente entre todas las autoridades, siempre destaco la cordialidad y el espíritu de colaboración tanto de él, como de todo el gabinete” comentó a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Acosta Díaz trabajó dos años en Formosa, y ahora fue ascendido al grado superior, función que debe desempeñar en Paraguay. “Por eso me estoy yendo, o si no me hubiera quedado dos o tres años más” explicó.

Dijo el diplomático que “El canciller Euclides Acevedo le tiene un gran afecto al gobernador Insfrán, hay una relación de amistad”, por lo que consideró que los proyectos que tienen en país la provincia y el Paraguay, tendrán continuidad.

Valoró la cooperación entre Paraguay y la provincia de Formosa durante la pandemia por coronavirus. “Eso permitió que los connacionales que fueran a la República del Paraguay o los extranjeros que querían ingresar, ingresaran ordenadamente. Se trabajó con las autoridades provinciales, con un permiso que otorgaba Paraguay y esas solicitudes se hacían en el consulado. Fue un trabajo arduo, un desafío importante, creo que a partir de ahora ya estamos para pasar a la siguiente etapa”, expresó.