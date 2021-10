“Petu” Argañaraz abogó por una mayor responsabilidad social empresarial y por estrategias que disminuyan las brechas de género en los lugares de decisión.

Los candidatos del Frente de Todos se reunieron con empresarios y pymes locales

Los candidatos del Frente de Todos se reunieron este viernes con el sector empresarial y pyme local donde analizaron la situación actual del país y la provincia y analizaron posibles estrategias y propuestas para el futuro en el marco de una reactivación económica en la salida de la pandemia.

En este marco, la candidata a concejal por el Frente de Todos, María del Carmen “Petu” Argañaraz aseguró que “la mejor forma de que Formosa progrese es hacerlo juntos. Nuestro compromiso está con la gente y en los barrios. Está con la sociedad en general, y por eso creemos en la responsabilidad social empresaria como pieza fundamental en el crecimiento de la provincia”.

En este sentido, convocó al sector a involucrarse en la temática de responsabilidad social empresarial y a pensar estrategias que tiendan a disminuir las brechas de género en los lugares de toma de decisión al interior de sus firmas.

“Agradezco al ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibañez y a los referentes de diversas áreas productivas, industrial, construcción, pymes y sindicatos que se sumaron a acompañarnos en este encuentro en el que tratamos diversas temáticas, entre ellas, la reactivación económica de nuestro Modelo Formoseño y la presentación de los candidatos del Frente de Todos”, señaló e invitó a participar activamente de una Formosa que crece, en esta nueva etapa a nivel nacional.

El modelo de una Formosa que crece

En tanto, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibañez brindó un panorama rápido y somero de la situación de la Argentina durante el gobierno de Macri y cómo influyó en nuestra provincia, haciendo especial énfasis en la parálisis de inversión por parte del Estado durante 4 años. Luego, explicó cómo se enfrentó la pandemia desde el punto de vista presupuestario y financiero en la provincia, así como también las inversiones que se realizaron para reforzar el sistema de salud público. Finalmente, presentó el plan estratégico de obras públicas que lanzó el gobernador Gildo Insfrán, entre ellas el plan de 100 obras. “La obra pública está realmente hoy motorizando la economía al igual que la obra privada, que también pasa un momento de reactivación”, agregó.

El titular de la cartera de Economía, diferenció: “Hay un modelo que indudablemente no fue bueno para Formosa, un modelo nacional que además de endeudar dejó a Formosa sin ninguna obra pública en marcha. No tuvimos viviendas, no tuvimos pavimento ni rutas, no tuvimos líneas energéticas. Todo paralizado durante 4 años y que hoy está en marcha nuevamente, por eso propiciamos nuestro Modelo Formoseño encarnado por el gobernador de la provincia, totalmente convencidos de que es lo mejor para Formosa”.