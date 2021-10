Multitudinario encuentro de la militancia de Pirané con Gildo Insfrán

Un marco multitudinario se dio este viernes en el encuentro de la militancia del Frente de Todos de Pirané con el presidente del Partido Justicialista de la provincia, doctor Gildo Insfrán.

En el escenario, acompañaron al primer mandatario, el vicegobernador Eber Solís, el ex diputado Mario Antonio Zaragoza, presidente del Consejo jurisdiccional del PJ, el intendente Mario Diakovsky, y los candidatos a diputados nacionales, a diputados provinciales y a concejales, para las elecciones del 14 de noviembre.

En el inicio de su discurso en el Centro Municipal de Cultura y Deportes y al criticar a los candidatos de la oposición que creen que la provincia “empieza recién desde el momento en que llegaron”, les recordó que es así porque el Modelo Formoseño la dotó de rutas pavimentadas, energía eléctrica, agua potable, un sistema de salud pública en todo el territorio y conectividad.

Acuerdo de precios

Anticipó Insfrán que la provincia se encargará de hacer cumplir “a rajatabla” el acuerdo de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo que firmaron los gobernadores con el gobierno nacional.

“No vamos a permitir que 18 empresas formadoras de precios para alimentos se queden con los aumentos salariales y el crecimiento de la economía. Se van a retrotraer los precios de la alimentación al 1 de octubre y nosotros vamos a controlar” subrayó.

Aclaró que no es “anti-empresario” y advirtió que si el comerciante puede demostrar que compró la mercadería a un precio que no es el estipulado por el acuerdo, “nos encargaremos de que se cumpla a rajatabla”.

“Prometen cualquier cosa”

A continuación el primer mandatario tuvo palabras para aquellos candidatos que en el marco de una elección legislativa “prometen cualquier cosa” y anticipó que el peronismo finalizará su mandato al frente del Poder Ejecutivo Nacional e irá por “cuatro años más”.

Dijo que durante la pandemia, los sectores opositores al gobierno “Hicieron la fácil porque todos los que teníamos responsabilidad de Poder Ejecutivo fuimos los que nos pusimos al hombro la situación para salvar la vida y salud de cada formoseño y cada argentino, mientras ellos con las falsas noticias a través de las redes sociales decían cualquier verdura, que no se compadecía con la realidad”.

En este contexto lamentó cómo los medios masivos de comunicación porteños maltrataron a Formosa e inventaron que había ocho mil varados intentando ingresar a nuestro territorio, logrando convencer incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se refirió así al fallo judicial que derribó las medidas sanitarias del Ingreso Ordenado y Administrado a Formosa que forzó el ingreso en 15 días hábiles de tres mil personas en total, lo que demandó un descomunal esfuerzo tanto del gobierno como de las fuerzas de seguridad, trabajadores de salud, intendentes, presidentes de comisiones de fomento, militantes de la salud y la vida para cumplir con esta manda judicial.

“Después nos encontramos con una gran sorpresa, no llegaron a entrar 3 mil personas, y cuando empezamos a mirar el listado, y a averiguar muchos de los que figuraban ahí, jamás habían salido de la provincia” argumentó para afirmar que se trató de una operación política.

“Tengo la fuerza necesaria”

En otro pasaje de su discurso, el titular del PEP defendió su gobierno al recordar que fue electo democrática y libremente en sucesivas oportunidades por el pueblo, y será éste quien decidirá cuando deba retirarse a descansar.

“Todavía tengo la fuerza necesaria para seguir luchando por los intereses de Formosa, y les aclaro que no estoy atrás de ningún cargo, que ellos peleen. Yo estoy muy cómodo en la provincia de Formosa, para lo que me han elegido y hago todo lo posible para no defraudarlos” subrayó.

“A veces uno quisiera responder cada uno de estos agravios de personas que no tienen estatura política para hacerlo y por ese motivo, no voy a responder. Como siempre dije a cada insulto y agravio, respondemos con más realizaciones” enfatizó Insfrán.

Al referirse a las elecciones del 14 de noviembre, aclaró que “No elegimos hombres ni mujeres, venimos a elegir un proyecto, y esos hombres y mujeres que están en distintas agrupaciones, responden a un solo proyecto que es el Modelo Formoseño, por lo tanto solo les digo cuando votamos el 14, boleta completa”.

Pueblo peronista

Durante este encuentro en la localidad de Pirané, el diputado provincial y candidato a la misma banca por el Frente de Todos (FdT), Agustín Samaniego expresó categórico que “Pirané es un pueblo peronista”.

Al iniciar su discurso puso de resalto que esta localidad “desde siempre ha sido un bastión no solo del peronismo provincial, sino también del peronismo nacional”.

Y dijo “aquí se reafirma que Pirané no le falla al gobernador Gildo Insfrán y el Gobernador no le falla a este pueblo”.

En este contexto, resaltó que este multitudinario y emotivo acto señala la alta conciencia de los piranenses del momento único, decisivo y trascendental que está viviendo la Argentina y por supuesto, nuestra provincia.

“Y así como pavimentamos kilómetros de rutas con el Modelo Formose, Pirané y toda Formosa está pavimentando el camino del triunfo del 14 de noviembre” aseveró el candidato a legislador provincial.

Además subrayó que ante una oposición “sin ideas, sin planes y sin proyectos, que intenta suplir su carencia con agresiones, con difamaciones y con violencia, le respondemos con amor, felicidad y con una sonrisa”.

Continuó agregando que la oposición formoseña que “evidentemente ve una estrepitosa derrota” traerán representantes de otras provincia para decirnos como hacer las cosas y “lo que es peor, nuestros comprovincianos van a tomar nota” enfatizó, pero remarcó que “ellos no se dan cuenta de que el pueblo formoseño hace rato es independiente y libre, siendo artífice de su propio destino”.

Puso de relieve que el desafío del ahora y la responsabilidad que tiene el pueblo de Pirané y de Formosa es dejar a ellos (oposición) el odio y rencor porque “el amor vence al odio y a la mentira” y recalcó que “en cada boleta que se entreguen, en cada conversación con los vecinos se está construyendo el triunfo del 14 de noviembre”.

Y avanzó en señalar que “el triunfo no será de un partido sino de un pueblo que ha sido atacado y sigue siendo atacado, demostrándoles a propios y extraños que Formosa es azul, el azul de la unidad, de la esperanza y de la confianza” precisó.

Al cerrar reafirmó que en las próximas elecciones “se viene una marea azul” ya que “todos juntos, todas las agrupaciones y sublemas diremos sí al Modelo Formoseño y a nuestro conductor Gildo Insfrán”.