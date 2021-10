Majda: “La oposición representa el mismo esquema que ya conocimos con la gestión de Macri”

El candidato apuntó contra el sector del radicalismo que “sigue siendo utilizado por el PRO”.

En diálogo con AGENFOR, el candidato que encabeza la lista de concejales capitalinos del sublema Causa Provincial, Esteban Majda, se refirió al papel de la Unión Cívica Radical (UCR) en el armado de la oposición y lamentó que “siga siendo utilizado por el PRO” para acceder a bancas en el Congreso de la Nación.

En primer lugar, expuso que “la mirada de nuestro espacio” es una ciudad integrada “con gastronómicos, infraestructura, transporte”; y se preguntó: “¿Cuál es su mirada respecto a lo que hoy propone la oposición? Tenemos el mismo origen radical, pero militamos intereses diferentes”.

En ese sentido, el candidato a concejal, aclaró que “nosotros consideramos que la oposición, desde el radicalismo, no propone nada nuevo que Fernando Carbajal”, pero que “intenta hacer creer a la sociedad que se trata de un proyecto nuevo, innovador, cuando en realidad lo que hacen es pretender acceder a una banca en el Congreso para representar al PRO como partido político vecinal y dominante del espacio de la UCR, que tienen el modelo de país que ellos proponen”.

“Entonces yo creo que es importante llegar al vecino con este mensaje claro: no hay nada nuevo bajo el sol, ellos representan el mismo esquema del que ya tuvimos experiencia con la gestión de Macri en el 2015, va hacer dentro de dos años una figura un poco remixada, será en la figura de Rodríguez Larreta, de Vidal o algún otro candidato, pero que representan el mismo modelo de país”, aseveró.

Y fundamentó: “Un país que no incluye a todos, que permite el negociado con unos pocos amigos, recordemos ni bien empezó el gobierno de Macri, el blanqueo de capitales, el endeudamiento, la profunda devaluación”.

Asimismo, el representante del sublema Causa Provincial, recordó a los vecinos, “pese a que moleste”, que se pasó “del mejor equipo de los últimos 50 años como decían en campaña”, al discurso de “la herencia recibida, a no dar respuestas, a no cumplir con las promesas de campañas y justificar todo lo que no pudieron hacer echando la culpa a la gestión anterior”.

“Este mismo modelo de país es el que ellos siguen impulsando, no es casualidad que, cuando vinieron las autoridades partidarias de la UCR (Cornejo y Negri), prácticamente los radicales se escondieron”, resaltó; y continuó: “Sin embargo cuando aparece la figura de Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Rodríguez Larreta, los correligionarios radicales se pelean por las fotos y el posicionamiento”.

Para Majda “esto marca claramente una UCR que sigue siendo utilizada por el PRO” y, lógicamente, “una alianza estratégica para conservar unos poquitos cargos con un modelo de país absolutamente diferente al que nosotros militamos, defendemos y vamos a seguir trabajando para llevar adelante”.

“Se doblaron, se tiraron al centro derecha, en un debate con la correligionaria Celeste Ruiz Díaz señalaba a la figura de Raúl Alfonsín; y quiero recordarle a la ciudadanía, que el hijo de Alfonsín, su heredero natural, está militando en este espacio, este sector del radicalismo defiende y tiene que estar hoy en el campo popular, defiendo los intereses del pueblo”, sentenció.

Propuestas

En otro orden, Majda sostuvo que el deseo de su espacio es llevar al Concejo Deliberante “propuestas alternativas, que consideramos cuestiones prioritarias para el vecino hoy en día”.

“No se aleja mucho de lo que permanentemente el bloque justicialista viene ya trabajando, entendemos nosotros que tenemos que dar una segunda vuelta de rosca a algunas alternativas que fueron realidad, iniciativas que surgieron de nuestro espacio, como el régimen de simplificado de habilitaciones comerciales, por ejemplo”, indicó.

Y agregó: “Hoy necesitamos dar una segunda vuelta de rosca, tratar de gestionar con DGR de la provincia y AFIP, la unificación de los espacios para que el vecino, yendo a la municipalidad, pueda hacer todos estos trámites, dar de alta su monotributo, gestionar su inscripción de DGR, gestionar la habilitación comercial”.

En esa línea, el candidato explicó que esta cuestión fue muy importante para el pequeño comerciante que atiende “desde el garaje de su casa o desde la ventana”, porque significó “prestar atención a una realidad completamente diferente para habilitar un centro comercial”, por lo cual “necesitamos profundizar esta iniciativa”.

“También hablamos de la asistencia a animales que Jorge Jofre la ha hecho material, fue una iniciativa de nuestro espacio. Estamos tratando de trabajar proyectos que tengan que ver con afectar recursos públicos, a las organizaciones que vienen trabajando con la cuestión animal”, argumentó.

Y añadió: “El famoso caso Manchita, creo que tiene procesamiento una persona que fue renombrado en la ciudad por las características del hecho, pone en relieve la necesidad de dar respuesta de asistencia económica a las problemáticas que están teniendo estas organizaciones para poder trabajar en la emergencia”.

Por último, Majda mencionó el trabajo con los clubes de barrio, “que es una acción permanente que nosotros desarrollamos”; y la cuestión del trasporte público de pasajeros, porque “ya el Concejo Deliberante aprobó el año pasado el servicio de transporte, punto a punto, que es una experiencia muy exitosa en otras ciudades”.