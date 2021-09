Residentes capitalinos completaron el esquema de vacunación contra el COVID-19

En otra exitosa jornada de inoculación, residentes capitalinos recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, completando así el esquema de inmunización contra el COVID-19.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió testimonios de los beneficiarios de esta nueva campaña, quienes además de concurrir desde horas tempranas a las sedes de vacunación, expresaron la alegría que produce saber que están más protegidos, principalmente ahora que ya hay circulación de la variante Delta en algunas provincias del país.

Lucas, un joven de apenas 21 años, indicó que con su inoculación completaron la inmunización de todos los miembros de su casa. “Mi miedo siempre fue contagiarla a mi abuela, por eso es que siempre los cuidados fueron extremos. Hoy me siento más seguro”, manifestó, pero aclaró: “Esto no quiere decir que me relajaré, continuaré cuidándome”.

Seguidamente, Araceli de la Federación de Cooperativas, quien se encontraba colaborando en uno de los vacunatorios, puso en resalto la gran concurrencia de jóvenes y el entusiasmo con que estos llegaron al lugar.

Esta nueva jornada forma parte del Plan Estratégico de Vacunación que desde diciembre del año 2020 se viene llevando a cabo.

Gracias a los operativos maratónicos que el Gobierno de Formosa llevó adelante, junto con distintos Ministerios, los eficientes resultados están a la vista de todos.