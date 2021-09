Peyró: "En la UCR para ser candidato tenés que ser el obsecuente o pariente del líder político de turno"

El ex diputado provincial, Armando Andrés Peyró se mostró a favor de una nueva alianza entre sectores opositores, pero puso concluyentes condiciones para definir las candidaturas, y en ese terreno rechazó las preferencias sectoriales y familiares.“La conformación de las listas debe estar basada en gente que represente a cada rincón de todo el territorio: norte, sur, este y oeste, con genuina representación zonal, y que no se circunscriba a la capital, como viene siendo casi una cuestión natural”, reclamó el reconocido dirigente del radicalismo provincial, al meterse de lleno en la construcción de una nueva alianza opositora que tiene a ese partido, al PRO, y a sectores disidentes del peronismo como principales actores políticos.“Muchos conjeturan que le darán un lugar al PRO, valorando una cuestión de sellos; lo que corresponde es que quienes ocupen un lugar tengan votos, no sirve un acuerdo atendiendo pactos preexistentes”, advirtió Peyró, sin abandonar su tono de dirigente de pocas palabras, pero muy sólido en sus ideales.“Un acuerdo debe tener objetivos de continuidad, y no simples concordancias electorales circunstanciales que perjudican al partido”, planteó, y justificó: “Lo digo porque muchos llegaron a través del partido y se fueron con la diputación bajo el brazo; hay suficiente experiencia respaldando esta posición”.“Mi objetivo es que la gente del interior empiece a empujar, a levantarse”, planteó, al sintetizar su ideario partidario.El hombre fuerte del sur formoseño dejó en claro, asimismo, que “estos acuerdos no deben significar una pérdida de banca para nuestro partido”, y consideró que “si se hubiesen respetado las alianzas en el pasado, seguramente no tendríamos que haber estado negociando con partidos diferentes. En realidad, hace dos años nos hicieron votar a nosotros por Adrián Bogado, y ahora resulta que es nuestro adversario”, subrayó para graficar la posición.Sobre la UCR, Peyró sostuvo que“Criticamos permanentemente la reelección indefinida del gobernador; ¿por qué no somos sinceros y reconocemos que la necesidad de la reforma de la Constitución del 2003 fue apoyada por algunos diputados que ingresaron por la UCR permitiendo al oficialismo obtener los 2/3 votos de diputados que se necesitaba y que en la lista de diputados en el año 2001 incorporaron un legislador de extracción justicialista que al poco tiempo volvió a su partido con bombos y platillos, dejando a nuestros dirigentes de esa zona (Clorinda) prácticamente destruidos. Estas dos decisiones, totalmente equivocadas yo no acompañé, usando para ello el táctico recurso electoral que existe en Formosa”, argumentó por último.