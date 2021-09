Función social de las/los Intérpretes de Lengua de Señas

Las/los Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA), cumplen un rol importante dentro de la sociedad, es por ello, que, en la nutrida agenda de acontecimientos del mes de septiembre, se recuerda y homenajea la vocación de servicio y compromiso de estos profesionales facilitadores de comunicación e inclusión.

“En Formosa, en la Ley N° 1403 del poder Legislativo Provincial se presenta la incorporación del intérprete de Lengua de señas en los artículos : 2°, inciso c) donde habla de la creación de carreras de intérpretes de personas con discapacidad auditiva y en el artículo 3° en donde menciona la necesidad de propiciar la creación de un servicio provincial de intérpretes de sordos y la habilitación de un registro de personas con discapacidad auditiva y fomenta el respeto por las Personas Sordas y su lengua de señas , apuntando a la formación continua y permanente de todas las personas en los diferentes ámbitos”, mencionaron María Laura Alonzo y Dora Jiménez, docentes de la Modalidad de Educación Especial y primeras Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.).

Además, agregaron: “La interpretación en Lengua de Señas Argentina – español y sus campos de acción evolucionaron en directa proporción a las demandas y oportunidades de participación, promoviendo la autonomía y el ejercicio de los derechos humanos de las personas sordas en diversos ámbitos. En este sentido, los Intérpretes de Lenguas de Señas (ILS) cumplen una importante función social de mediación lingüística e intercultural entre hablantes de distintas lenguas, facilitando la accesibilidad a la información y comunicación. Actualmente se avanza hacia la profesionalización de los ILS a través de espacios de formación académica”.

Actualmente, las docentes vienen realizando acciones que garantizan los derechos lingüísticos y culturales junto a un gran equipo de profesionales, Natalia Acuña(Formosa), Dalila Álvarez(General Belgrano), Soledad Tevez (EPEE N° 2 de Clorinda), Patricia Rolón (EPEE N° 8 de Laguna Blanca), Silvina Giménez (EPEE N° 16 de Palo Santo) y los referentes de la comunidad de Personas Sordas: ayudantes de clases Prácticas(LSA), Daniel Dirié, Maricel Sosa, Mónica Fernández, Nelson Diarte (EPEE N° 5); profesoras de Educación Especial, Celeste Gauna y Carla Fleitas (EPEE N° 5), María Armoa y Belkys Fleitas (EPEE N° 12) e integrantes de la Modalidad de Educación Especial de la Provincia de Formosa, con el objetivo de seguir generando espacios de capacitación, socialización y difusión.

“La lengua de señas es una construcción constante, es la transmisión dinámica de ideas, expresiones, conocimientos, opiniones que se escriben e imprimen en el espacio, con el cuerpo (manos y expresiones faciales), la emoción y el alma”, expresaron.

¿Qué es un intérprete de Lengua de Señas?

El intérprete de LSA - español es un profesional de la comunicación que posee diversos conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas, incluyendo actitudes que intervienen en la interpretación de conocimientos y dominio de las lenguas con las que trabaja: LSA y español; conocimientos culturales tanto sobre la comunidad Sorda como sobre la comunidad de hablantes de español de nuestro país.

Las habilidades interculturales las adquiere en contacto con la comunidad Sorda y las enriquece en su participación continua en dicho espacio; conocimientos generales de los campos temáticos con los que trabaja el o la intérprete; conocimientos y habilidades para el uso de fuentes de documentación, búsqueda de terminología y dominio de las nuevas tecnologías; conocimientos y habilidades relacionadas con la gestión del ejercicio y la práctica profesional, así como la capacidad de interrelacionarse con otros profesionales; conocimientos procedimentales para la planificación, identificación y resolución de problemas, autoevaluación y revisión durante todas las etapas del proceso y capacidad de transferir contenidos, mensajes y textos de la Lengua de Señas a la lengua oral y viceversa.

¿Cuál es la función del intérprete de LSA - español?

El intérprete de Lengua de Señas Argentina (ILSA) es un profesional que facilita la comunicación entre usuarios/as de la LSA y usuarios/as del español. La intervención del ILSA - español garantiza el derecho de acceso a la información de manera clara, comprensible y en igualdad de condiciones y oportunidades. Además, de la comunicación eficaz, participación en diversos ámbitos y la autonomía de las personas Sordas para la toma de decisiones.

Algunas consideraciones a tener en cuenta

La Lengua de señas no es universal; es ágrafa, no tiene escritura; no es español, pantomima; no es lo mismo gestos caseros que una lengua sistematizada; tiene su gramática propia, no es un deletreo de palabras, no todas las personas saben Lengua de Señas.