Fernández Patri: “Macri necesitaba un gobierno con leyes a su medida, que le permitiera blanquear el dinero de su familia.”

El diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri, se refirió a la maniobra mediante la cual el hermano de Mauricio Macri, Gianfranco Macri, declaró como propio en 2016 un "trust" que alcanzaría los 25 millones de dólares y cuya verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, la madre del ex presidente. “Macri necesitaba un gobierno con leyes a su medida, que le permitiera blanquear el dinero de su familia. No quedan dudas que Macri gobernó para unos pocos: él, su familia y sus amigos ricos,” afirmó Fernández Patri.

La ley de blanqueo de capitales sancionada en 2016 por el Congreso de la Nación, en su Artículo 83 impedía, expresamente, que accedieran al beneficio los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios. Así lo recordó el legislador nacional: “En ese momento para que la voten, porque sino no se aprobaba el blanqueo, pusieron la cláusula que prohibía que accedieran al beneficio los familiares del presidente. Sin embargo, lo que hicieron fue una maniobra para hacerlo a través de su hermano (Gianfranco) luego de que el ex presidente pidiera que se excluyera a los hermanos de la norma”.

“Macri es equivalente a mentiras, trampas, endeudamiento de los argentinos y argentinas y blanqueo fraudulento en pos de su propio beneficio y el de su familia. El macrismo o Juntos por el Cambio es eso. Ven a la política como un medio en sí mismo, un trampolín para llegar a sus intereses personales y no les interesa conquistar derechos para las grandes mayorías populares, y mucho menos representan un modelo de provincia o de país.”

En ese sentido, el legislador nacional también remarcó que “no debemos olvidarnos de estas acusaciones que van saliendo a la luz sobre todo al momento de elegir a nuestros representantes, porque dan cuenta de lo que son.” “Hoy Fernando Carbajal y Gabriela Neme se unieron y van juntos en el espacio de Juntos x el Cambio. No es cierto que escuchan a la gente en pos de la construcción de una Formosa democrática, libre y productiva, como ellos plantean, eso es puro discurso que no refleja la realidad, ¿sino por qué hay tantos enojados, que ellos mismos tratan de convencer? Estos candidatos se han unido sólo con fines electoralistas y para tener un cargo, dejando de lado su compromiso de lucha contra el supuesto ´régimen´ de Gildo Insfrán. Se jactan de querer construir un futuro diferente con recuperación de las instituciones y la vida económica del país y la provincia´, y ni bien pueden se dan vuelta y se conocen acciones poco éticas y poco transparentes como la del blanqueo de la madre del ex Presidente Mauricio Macri. Yo me pregunto: ¿Esto es lo que quieren para Formosa? porque eso es Macri,” concluyó Fernández Patri.