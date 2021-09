El “Frente de Todos” cerró su campaña con una nutrida caravana provincial

El “Frente de Todos” Formosa cerró su campaña con vistas a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo donde se definirán los candidatos a diputados nacionales para la provincia.





Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri, María Elena García, Adrián Areco y Cristina Mirassou, realizaron este jueves una caravana provincial, como cierre de campaña, que se hizo en simultáneo en varias localidades de la provincia, y en la Ciudad Capital comenzó frente al Parque Industrial y finalizó con un acto frente al monumento a Perón, en la plaza San Martín.





Previo a la veda electoral, Fernández Patri, afirmó que junto con sus compañeros de lista, representan un modelo que apostó por la vida y el amor al pueblo formoseño. “Unidos, vacunando a toda la sociedad formoseña y con la economía en marcha. Los tres ejes de nuestra campaña que fuimos llevando adelante desde antes de esta contienda electoral, y así lo interpretaron los formoseños y formoseñas. Agradecidos por la campaña de vacunación y con una gran esperanza por la reactivación de la economía que ya se está viendo.”





Asimismo, el dirigente agradeció el recibimiento y la gratitud del pueblo formoseño en los distintos barrios y lugares que visitaron y se comprometió a seguir aprobando en el Congreso de la Nación leyes que amplíen derechos y dignifiquen a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías y defiendan un modelo de país y de provincia donde prime la producción nacional y no la especulación financiera.





“En primer lugar quiero agradecerles por cómo nos han recibido en esta campaña, por la gratitud, la alegría que nos han manifestado y decirles que estamos comprometidos a seguir trabajando desde el modelo formoseño para que en el Congreso de la Nación tengamos leyes, como las que hemos votado aún en momentos difíciles. Hemos aprobado leyes para las mujeres, no solo para asistirlas emocionalmente contra la violencia de género sino también para asistirlas financieramente; para las embarazadas con el plan de los 1000 días, para garantizar el cupo laboral trans; para la educación como herramienta igualadora, que queremos que vuelva a tener asignado 6 puntos del PBI como durante los gobiernos de Cristina, que se sigan abriendo universidades, que haya más ofertas laborales para los jóvenes porque eso iguala y nos genera más posibilidades de desarrollo.”





Fernández Patri también afirmó: “Creemos en un país donde la producción sea mejor que la especulación financiera, consideramos necesario inyectar dinero en el mercado pero también asistir a las pymes para que puedan reactivarse, y en ese camino estamos. Sabemos que el tema habitacional es un problema importante para nuestro país, desde Formosa vamos a seguir financiando las políticas que hacen viviendas sociales, módulos habitacionales y créditos para el PROCREAR.”





En ese sentido, el primer precandidato del Frente de Todos señaló que la boleta azul representa un modelo de inclusión y de federalización de la obra pública, donde este año el Gobernador Insfrán consiguió 60 mil millones en obras para la provincia, pero tiene previsto más obras estratégicas para el desarrollo de los formoseños.





“La contracara de ello, son los precandidatos de la oposición, que representan expresiones y deseos individuales, no son proyectos colectivos como el nuestro. Fernando Carbajal dice que no fue funcionario de Macri queriendo despegarse de esa gestión, pero luego viaja a Buenos Aires a buscar financiamiento y se saca una foto con Macri. Entonces, ¿Es Macri o no es Macri? ¿Y cuál es su proyecto provincial? Su discurso es sólo ir en contra de la gestión del gobernador Insfrán, pero no explica cuál es su modelo de desarrollo. Y en el caso de Neme, tampoco la vi acompañada de su líder político provincial que entiendo que es Adrián Bogado, ni tampoco se cuál es su referencia nacional, cuál es su ideología, a quién representa. Entonces es muy difícil de dilucidar, no tiene un modelo de provincia y a nivel nacional tampoco” cuestionó.





Fernández Patri instó a votar con memoria y corazón. “Hemos pasado un año y medio con mucho estrés, dolor y angustia. Hemos puesto todo de nosotros, hemos hecho una obra de amor para cuidar la salud y la vida de los formoseños, nos faltan 1180, que se podrían haberse evitado, hay algunos que son responsables y hay otros que estuvimos cuidando a todos. Con memoria, con amor, en defensa del Modelo Formoseño, con la conducción del Gobernador Insfrán, creemos que es la mejor carta de presentación para el voto azul del próximo domingo, finalizó.









Sus compañeros de fórmula también agradecieron la presencia y participación de los militantes durante toda la campaña.





Testimonios





En tanto, el diputado y presidente del bloque justicialista de la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego expresó en contacto con Agenfor que toda la militancia presente en este cierre de campaña tiene a “los jóvenes como protagonistas de la transformación” y que en las elecciones “tenemos que construir un triunfo y eso significa construir un futuro para reafirmar el modelo formoseño, colaborando para que Argentina retome la senda de crecimiento” destacando que ese crecimiento debe ser para todos.





Además puso en relieve que el domingo está la definición de dos modelos, por un lado el de realización, de acción, de educación y todo lo que se observa a lo largo y ancho de la provincia de Formosa, y por el otro, “solo hemos encontrado una política de odio, rencor, resentimiento, sin ningún tipo de propuestas ni proyectos” resaltó.





Para el concejal capitalino, Hugo “Cacho” García “el peronismo siempre estuvo en la calle”, refiriéndose a la multitudinaria presencia de todos los militantes justicialistas en esta caravana y consideró que son quienes siempre actúan “en los momentos más difíciles a favor de la vida y de la esperanza, siguiendo el norte marcado por el gobernador Gildo Insfrán”.





Por eso hizo notar su reconocimiento a todos los jóvenes que durante la pandemia del COVID19 han trabajado denodadamente, contribuyendo a una Argentina inclusiva, de crecimiento y federal.





“Este pueblo sabio y extraordinario va a respaldar la gestión de nuestro Gobernador para construir la mayoría que queremos construir” estimó, agregando que para esto es necesario que los precandidatos del Frente de Todos lleguen al Congreso Nacional para obtener así, la mayoría.





El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero Fernando De Vido dijo que “es una fiesta del peronismo, un sector que busca la normalidad después de una pandemia que nos afectó, de los difíciles momentos que pasamos. Son los jóvenes los que lideran esta fiesta”.





Clorinda





En la segunda ciudad de la provincia, el intendente Manuel Celauro encabezó la caravana y señaló que “Queríamos hacer esta demostración de la fuerza del movimiento nacional justicialista, de la alegría del pueblo clorindense, para transmitir nuestro compromiso con el Modelo Formoseño”.





Comandante Fontana





También en Comandante Fontana, en el centro provincial, hubo cierre de campaña con una caravana encabezada por el intendente Juan Carlos Jacquemin, quien señaló que “nos sumamos a la caravana provincial, los compañeros se dieron cita en la plaza del pueblo, para decirle que sí al Modelo Formoseño” y pidió a sus vecinos que el día domingo acompañen a este modelo con su voto.





Ibarreta





Encabezada por el diputado provincial y apoderado del PJ, Armando Felipe Cabrera, junto al intendente Adán Jarzynski, una gran convocatoria se vivió este jueves en la localidad de Ibarreta, en el marco del cierre de campaña de la alianza electoral Frente de Todos.





Con la llamada “Marea Azul” del Frente de Todos, en la localidad de Ibarreta, se vivió una verdadera fiesta cívica en el marco de la democracia, con cientos de militantes acompañando las propuestas de los precandidatos del FDT. Cabrera, resaltó su enorme alegría por lo vivido en la fecha, con el pueblo acompañando al modelo de gestión del Gobernador Insfrán.





Recordó que merced a las medidas sanitarias y a la rápida campaña de vacunación, se logró inmunizar a miles y miles de formoseños. “Hoy podemos estar un poco más tranquilos porque las cifras de contagios están bajando".





"A pesar de eso, debemos seguir cuidándonos y el domingo llenar las urnas con las boletas de los precandidatos del Frente de Todo”.





“Estamos convencidos que la sociedad dará un claro mensaje apoyando este modelo de provincia”. “A los hombres y mujeres en los cuales depositamos nuestra confianza para defender a Formosa en el Congreso Nacional”.





Pirané





En Pirané, encabezó el cierre el intendente Mario Diakovsky quien resaltó el apoyo a los precandidatos del Frente de Todos, destacando que este pueblo “siempre ha sido peronista”.





Y reafirmó que el domingo los piranenses “masivamente responderán al Modelo Formoseño liderado por el gobernador Gildo Insfrán”, quien demuestra que siempre está presente en todos los municipios de la provincia, beneficiándolas con obras de infraestructuras.





La presidenta del Concejo Deliberante de Pirané, Jesica Palacios expuso que en este cierre de campaña se evidenció “el cariño de la gente” lo que demuestra que sin dudas “el domingo va a ser el contundente el triunfo del Frente de Todos” y enfatizó que el Modelo Formoseño prioriza defender la vida de todos los formoseños y proyectar oportunidades para todos, frente a otro que “está totalmente vacío de propuestas y solo genera odio”