Continúan los controles de terrenos baldíos en diferentes sectores de la ciudad

La directora de Obras Privadas de la Municipalidad, Arq. Emilia Romea, detalló el trabajo que se está llevando adelante en los distintos terrenos baldíos distribuidos en la ciudad, para que sus propietarios los pongan en condiciones y realicen el mantenimiento adecuado.

Comentó en ese sentido que “el equipo de esta dirección está trabajando activamente con el control de los sitios baldíos y hemos notado que son muchos y se acrecientan a medida que recorremos los distintos barrios de la ciudad”.

“Debemos decir que hemos tenido bastante éxito en cuanto al cumplimiento de las notificaciones para poner en orden los baldíos, ya que colocamos cartelería y los vecinos y vecinas se acercan al Municipio, donde se informan y, si es necesario, solicitan alguna prórroga para limpiar y poner en condiciones sus predios”, subrayó.

Sin embargo, aclaró que el inconveniente habitual con el que se encuentran en este trabajo “es la dificultad para encontrar al propietario real, es decir un domicilio para notificar a los dueños. Es por ello que pueden verse algunos baldíos que hace tiempo están en malas condiciones, pero no es que la Municipalidad no se ocupa sino que es difícil localizar al propietario, en muchos casos por fallecimiento y en otros porque ya no vive en la ciudad; es decir, son varias las situaciones que se presentan”.

“Para solucionar ese inconveniente se sancionó la Ordenanza 7451, por medio de la cual, en los casos que no se pueda notificar, se trabaja a través de edictos y el Municipio inicia procedimientos legales para resolver esa situación” apuntó.

Por último, señaló: “Como positivo podemos decir que desde el año 2016, donde dimos inicio a estos operativos, hemos notado que los vecinos y vecinas tienen mayor interés en informarse y regularizar la situación de sus baldíos y eso es muy importante, porque se ha tomado conciencia acerca de los beneficios que otorga mantener la higiene de baldíos, veredas y parterres, para dotar de mayor belleza a los barrios y preservar la salud de la comunidad”.