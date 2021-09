Avanzan terminaciones del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa

El ingeniero Gustavo Farías, responsable primario del Ciclotrón y el Proyecto Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, confirmó que en octubre “estaremos en condiciones finales de instalación mecánica” de los equipamientos, para luego avanzar en la calibración de los mismos y la etapa legal con la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Desde uno de los bunkers de aceleradores lineales, detalló a AGENFOR que los mismos están destinados al tratamiento oncológico para diferentes patologías y estadios. “Toda esta área corresponde a lo que se llama Radioterapia y ese equipo se instaló esta semana. Se trata de uno de los aceleradores del INVAP”, precisó.

Es decir, “de acuerdo a lo que defina el profesional médico para su paciente, se hará la planificación del tratamiento con el tomógrafo y en el área mencionada anteriormente se lo realizará”.

“Estaremos en condiciones finales de instalación mecánica para el mes de octubre y nos faltaría recibir todo lo que es la parte de calibración del equipo”, puntualizó el especialista.

Hizo notar que “va todo bien y en principio no tendríamos inconvenientes” en concluir la instalación de los equipos, por lo que “en la segunda quincena de octubre estaríamos finalizando”.

Una vez materializada la calibración, se efectuará luego la etapa legal que corresponde realizar con la Autoridad Regulatoria Nuclear, que “debe hacer la habilitación de cada uno de estos bunkers para tratamiento”.

Tecnologías

“Estamos hablando de un Centro que tiene equipamiento de última tecnología, lo cual conlleva que todo el personal sea altamente especializado”, subrayó, añadiendo que a ello se suma que “el paciente oncológico en general está no sólo física, sino anímicamente muy golpeado y las familias también están afectadas”.

Por esto, se trata de hacer un abordaje en conjunto, prestando los dos servicios básicos, que son la quimioterapia y la cirugía, además de lo psicológico y lo nutricional”.

De referencia

A su vez, remarcó que “una vez que este Centro se inaugure, Formosa pasará a ser no solamente un referente provincial, porque no hay otros, sino regional, por cuanto con estas características no hay otro centro”.

“Tendremos dos aceleradores digitales con muchas posibilidades de tratamientos que no tienen, por ejemplo, los hospitales de Resistencia o Corrientes, que poseen equipos más viejos”, realzó, con lo cual “las posibilidades que tenemos son muy grandes”.

Además, robusteció que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia está integrado con el Hospital de Alta Complejidad (HAC) y particularmente con el Área de Oncología, por lo que “el abordaje que se dará al paciente será completo en todos los sentidos y los órdenes para que el resultado sea el óptimo”, completó.