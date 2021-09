Andraus cargó contra Bogado y Neme por la alianza con Juntos: “En ese armado político hay intereses personales”

La diputada provincial del Bloque Floro Eleuterio Bogado, Silvia Alejandra Andraus, confirmó su alejamiento del partido Nuevo País, creado en el 2018. La causa de su salida fue la llegada de la concejal Gabriela Neme a ese espacio, argumentó y disparó contra la alianza opositora entre ese partido y Juntos.

En declaraciones a Radio Formosa, recogidas por AGENFOR, expresó su total rechazo a la unión sellada por Neme y Bogado con el Radicalismo alineado con el PRO para las elecciones del 14 de noviembre, al señalar que “si ellos querían hacer una oposición de verdad, se hubieran unido desde un principio, porque no hay que jugar con las necesidades de la gente”.

Recordó que hace tiempo renunció como apoderada del partido Nuevo País: “Es de público conocimiento que ya no me sentía cómoda en un lugar donde no se puede trabajar libremente –explicó-. Entonces, lo mejor para mí y las personas que me acompañaban fue hacerme a un costado”.

De esta forma, dejó en claro que desde hace varios meses no trabaja más con el exdiputado provincial Adrián Bogado.

Acto seguido, directamente atribuyó su salida de ese espacio político a la llegada de la concejal Gabriela Neme. “Priman intereses individuales”, cuestionó y reprobó: “No se podía tener un punto de vista distinto, siempre se iba al choque; no estoy acostumbrada a trabajar así”.

Consultada acerca de cómo fue recibida la noticia de su alejamiento, la legisladora dijo: “Creo que lo aceptó más que nada (Adrián Bogado) porque fue una decisión personal, pero no lo consulté en el equipo porque era algo reiterativo, entonces tampoco mediaron muchas palabras”.

A su vez, evocó sus inicios en el Bogadismo, diciendo que “crecí prácticamente con el doctor Floro Eleuterio Bogado, quien me inculcó valores” y desde ese sector “comenzamos a confluir en el 2018”.

Si bien “creí que eso se iba a trasladar a este nuevo partido”, sin embargo, “eso no sucedió”, puesto que “era incompatible lo que había aprendido en el corto camino político que tengo con el hecho de que Adrián no pudo trasladarlo al equipo, por eso fue mi alejamiento”.

Alianza electoral

En virtud de que su decisión se da en un momento electoral en el que su expartido sella una alianza con Juntos, Andraus disparó sin vueltas: “Se nota en ese armado político que hay nuevamente intereses personales”.

Y fundamentó diciendo que “si ellos (Neme y Bogado) querían hacer una oposición de verdad, se hubieran unido desde un principio, porque no hay que jugar con las necesidades de la gente”.

En este punto, aseveró que esa situación “para nada me cerraba”, por lo que se mostró en total desacuerdo. “Quedó demostrado claramente que la unión de esta alianza es una manera de jugar a lo político” pensando en la próxima elección, rechazó contundente.

Ida de militantes

Contó además que tras su alejamiento, otros también en el partido hicieron lo mismo, lamentando la pérdida del diálogo. “Es doloroso porque uno comparte la militancia hace mucho tiempo con esas personas”, enunció.

Al mencionar varios casos de dirigentes que recientemente se alejaron de Nuevo País, hizo notar que lo que sucedió “no es algo aislado”, evidenciando que cuando en un espacio “se quiere construir algo nuevo, que suceda esto es perturbador”.

Sobre la edil Neme, sostuvo que “la he escuchado en algunos temas que se dieron con la pandemia, que fue su caballito de batalla”.

“Cuando uno ve que el trabajo (en política) se da a nivel personal y no en conjunto, deja de ser viable trabajar así”, desaprobó sin vueltas la diputada, cuyo mandato vencerá el 10 de diciembre.

Acotó en el final que aún no analizó si irá por su renovación en la Legislatura, pero sí confirmó que “seguirá militando” en otro espacio político fuera de Nuevo País.