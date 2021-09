AMMAR Formosa entregará jubilaciones simbólicas a trabajadoras sexuales mayores de 50 años

Estará presente la secretaria general del gremio, Georgina Orellano y la referente de La Plata, Valentina Pereyra.Este jueves 23, desde las 19 horas, en el Fuelle Casa Cultural cito en Padre Grotti N°926, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) de Formosa entregará jubilaciones simbólicas a dos trabajadoras sexuales mayores de 50 años, como gesto de reparación ante las irregularidades que conlleva su actividad laboral.Para tal ocasión estarán presentes la secretaria General de AMMAR a nivel nacional, Georgina Orellano y la representante de la organización en la ciudad de La Plata, Valentina Pereyra, quienes harán entrega de estas jubilaciones simbólicas a las trabajadoras formoseñas.Al respecto, Carol, referente de AMMAR Formosa, explicó que el dinero que será brindado a dichas mujeres se recaudó a través de una fiesta llamada “Puta Fest Edición Jubiladas” realizada vía streaming desde Casa Brandon en la ciudad de Buenos Aires.Dicho evento se llevó a cabo con el principal fin de reunir la plata para otorgarles un bono equivalente a un mes de jubilación mínima a 20 trabajadoras y trabajadores sexuales de 50 a 70 años en 17 provinciasde Argentina, entre ellas, la de Formosa.Pero también para dar a conocer "la realidad de las compañeras mayores de 50 años que no pueden acceder a ninguna política pública o programa social", argumentó Orellano a FM La Patriada en agostopasado.Por su parte, Carol manifestó: “Esto surgió a partir de la necesidad de dar una respuesta a las compañeras mayores de 50 años que no tienen posibilidad de realizar aportes jubilatorios, por ende, no pueden jubilarse. De hecho, muchas de ellas siguen ejerciendo el trabajo sexual porque el Estado sigue ausente en nuestro sector”.Asimismo, agregó que “la pandemia pegó muy duro hacia nuestra actividad” y consideró que “el Estado también puede brindar esta jubilación simbólica a las trabajadoras sexuales”.Por otro lado, Carol expresó su alegría por la posibilidad de contar con un resarcimiento de este tipo y agradeció a las organizaciones aliadas que apoyaron a AMMAR Formosa para llevar a cabo la actividad del jueves.“Estuvimos reunidas con varias organizaciones que nos acompañan y pudimos lograr que se lleve adelante esta fiesta para nosotras porque es algo soñado, esperemos que todo salga bien”, declaró.Durante el evento del jueves, que arrancará a las 19 horas y contará con la presencia de diversas organizaciones feministas, se llevará a cabo una muestra de fotos de las zonas de trabajo y las mismas trabajadoras mostrando su realidad diaria.También habrá shows en vivo del ensamble de percusión Retumba Q’ te Parió, la bailarina Mariana Ríos y el cantautor Jauremix.