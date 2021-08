"La UNaF dijo basta a la violencia", aseveró la decana electa de la Facultad de Recursos Naturales

La Universidad Nacional de Formosa viene en los últimos días de movida en movida, ya que comenzaron a elegir los nuevos representantes de los diferentes claustros en las sillas del Consejo Directivo de las Facultades como así también del parlamento superior de la UNaF. Pero además, el viernes último pasado el rector de esta casa de altos estudios convoco a sesión extraordinaria al Honorable Consejo Superior.

A decir de la reciente electa decana de la Facultad de Recursos Naturales Ingeniera Forestal Ilda Villalba “Por amplio triunfo fue la victoria de la Lista Azul N° 1 Espacio Reconstruir en las elecciones del claustro no docente de la Universidad Nacional de Formosa, imponiéndose en el Rectorado y las Facultades de Administración, Economía y Negocios (FAEN), Recursos Naturales y Ciencias de la Salud. Pero a pesar de que 207 voluntades dijeron SI a este proyecto y basta a la violencia, ese día se vivió un clima de mucha tensión. Habían personas que nada tenían que ver con la UNaF, quienes actuaban a fuerza de gritos y empujones”, sostuvo la decana electa.

“A pesar del miedo y toda la presión, a pesar de las designaciones de mayor responsabilidad entregando ese día, los compañeros dijeron BASTA, porque en una universidad no puede existir este nivel de violencia”, expresó.

Respecto al llamado a sesión extraordinaria por parte del presidente del Honorable Consejo Superior, la actual vicedecana de la unidad académica más antigua de la casa de altos estudios agrego: “Nuevamente este señor continúa cometiendo irregularidades en su gestión, llamando a sesionar por denuncias hechas de consiliarios docentes acusados infundadamente sobre la validez de sus concursos. Siendo que esto, no le corresponde a los docentes en sí, sino que recae la responsabilidad en el propio Rector y en las autoridades de cada facultad. Y también por un estudiante que no cumple con el requisito de tener las dos materias. El tema de la reválida no es responsabilidad del docente. En esa sesión, la primera presencial en tiempos de pandemia, esos expedientes que acusan falazmente, fueron destinados a comisión como lo dispone el reglamento pese al intento de violar el debido proceso en el ámbito del Consejo Superior. Al respecto es grave lo que pretende el Rector Parmetler, que es acomodar a su antojo la aplicación del reglamento interno del Consejo Superior, y del propio Estatuto Universitario. Ejemplo de esto es que no respeta la periodicidad para llamar a plenario, y como prueba basta con decir que esta es la tercera sesión convocada del año; es decir tres sesiones en seis meses, cuando lo que corresponde es llamar a ordinarias cada quince días. Con respecto a esto debe mencionarse que la mayoría de los consiliarios presentaron sendas notas para que se realice el 12, el 26 de julio, el 3, 7 y el 9 de agosto y el señor rector no ha contestado a ninguna de esas peticiones. Otra cuestión es el temario a tratar. El rector hace caso omiso a los temas presentados por consiliarios, inclusive hay temas que las respectivas comisiones ya trataron y ya pasaron a despacho y ya están hechos los dictámenes para que sean aprobados pero él no ha dado a lugar. En contraposición para él resultan prioritarios otras cuestiones que nada tienen que ver con la función del parlamento universitario", explicó.

Asimismo señaló: "Existen también otros puntos muy graves que desde la presidencia del Consejo Superior se han pasado por alto. Por ejemplo lo académico, al parecer al rector no le interesa tanto ya que oportunamente se ha pedido la regularización de la Facultad de Administración Economía y Negocios y nunca llamo a sesión. Si llamo a una sesión donde concurrieron solo algunos consejeros suplentes y eligieron -no sé cómo- una decana interina hasta el 31 de agosto. Algo inaudito, creando una figura que no existe en el Estatuto Universitario. También otros temas existentes de la facultad que tampoco tuvo en cuenta”, lamentó la vicedecana.

Violencia Sistemática

La decana electa continuo manifestando: “Además y lo más significativo son los hechos de violencia que están ocurriendo dentro de la institución y el rector no toma en cuenta. El atropello que sufrieron integrantes de la Junta Electoral Permanente dentro de las instalaciones de rectorado que es donde se reúnen para ese fin. Tampoco allí Parmettler tomo medidas sobre eso. En el mismo momento cuando se estaba desarrollando la sesión, un grupo de inadaptados con apoyo de una batucada comenzaron a propinar gritos, insultos y cánticos".

Docentes de la Facultad de Humanidades también sufrieron atropellos físicos fue el caso del profesor Kazmer que fue golpeado por un personal no docente de la Facultad de Administración Economía y Negocios. "Hablé con el profesor Roldan que también lo llegaron a golpear. Fueron con atropellos, gritos constante amenaza creando temor hacia los votantes. Ese dia fue bastante tenso. Creo que el resultado de esto arrojo un mensaje claro: la comunidad universitaria dijo BASTA a la violencia, dijo BASTA con esta corrupción y a cambiar. “

Reconstruir la UNaF

Reconstruir UNAF es un espacio integrado por personas que trabajan en los diferentes claustros de la universidad local y que a decir de la Ing. Villalba “está decidido a hacer todo lo que realmente debe hacerse en la universidad para terminar con la violencia, el patoterismo y dedicarnos a lo institucional, a lo académico, a los concursos docentes, a la defensa de la carrera del nodocente y su capacitación constante. Y respecto a esto último, creo que estas elecciones últimas del nodocente es un puntapié inicial para que empecemos a reconstruir la UNaF. El próximo 18 tenemos elecciones de docentes donde en tres facultades nos presentamos listas únicas así que seguramente también ganaremos allí. El 27 de agosto es el turno de Graduados, también en tres unidades académicas somos lista única. Creo que tendremos la mayoría para cambiar de una vez por todas nuestra universidad y cambiar positivamente, en lo que debe ser nuestra UNaF”, Significó.

El 1 de Septiembre asume la nueva conducción de gobierno en la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF la Ingeniera Forestal Villalba quien por ultimo menciono los preparativos junto a su segundo, el Ingeniero Civil Jorge Arce. “A partir del 17 de agosto iremos viendo junto a Jorge todo el tema concerniente a lo administrativo, académico, investigación y todo lo referente a la facultad para ultimar detalles de la transición”, finalizó.