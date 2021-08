González: “Bullrich tendría que traer un camión de piedras por ser la responsable de las 1132 muertes de formoseños”

El ministro habló sobre la segunda visita de la jefa del PRO a la provincia y la acusó de promover las olas de contagios ocurridas durante este año.

Este martes al mediodía, en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González se refirió a la nueva visita con fines electoralista de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a la provincia de Formosa.

“Habíamos dicho que un candidato importado necesita si o si los repuestos importados, porque cuando no tenés producción nacional e importas algo, porque careces de tenerlo en la provincia, entonces tu mecánico también tiene que serlo”, indicó.

Y aclaró: “Parece que el motor del vehículo este que importaron está medio desinflado, ¿vio cuando uno compra un auto usado que anda flojo de aros y tiene que cambiarlos y empieza a humear? Entonces la trajeron a Patricia Bullrich, una de las tantas responsables de nuestros 1132 fallecidos”.

En ese marco, el funcionario exhibió un tweet de la ex ministra de Seguridad de la Nación que decía: “La #MarchadelasPiedras simboliza el dolor que nos genera el vacío de los que ya no están. En mi homenaje llegando a Formosa quiero recordar a Ledesma y a Mallorquín, víctimas de la pandemia y de un régimen opresor, por ello seguiré luchando todos los días de mi vida”.

Ante este escrito, González respondió: “Patricia, tendrías que traer un camión de piedras porque vos sos responsable de las 1132 muertes que hemos tenido”, sin embargo, la acusó de ser contradictoria con los dichos de otros integrantes de su partido.

Y contó que el ex juez subrogante y ahora candidato a diputado por Cambiemos, Fernando Carabajal, a quien se “termina descubriendo que todo lo que hicieron es para la campaña electoral del año que se avecinaba, y que los correligionarios de él venían, presentaban los escritos y él automáticamente otorgaba los habeas corpus”, dijo el 8 de agosto en un medio formoseño: “Me parece un acto canallesco la utilización de los muertos para la campaña”.

“Entonces, por un lado, la tenes a la Bullrich haciendo campaña con piedras y muertos y por otro lado está el ex humilde juez de frontera diciendo esto y ahora están juntos ahí caminando ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Dicen que escuchan a la gente y todo eso, ya sabemos que no va a contestarme, yo no soy nadie, pero contéstele a la gente, ¿por qué no le dice la verdad a los formoseños y formoseñas, este señor nacido en capital y criado en Corrientes?”, esbozó.

Y sentenció: “Él quiere hablar del futuro, pero nosotros sabemos que el futuro se construye con el presente y el presente que hoy tenemos de 1132 muertos, porque tuvimos un fallecido el año pasado, se construyó también con los fallos que fue emitiendo sistemáticamente a partir de los escritos que presentaba su compañera de fórmula y su jefe de campaña y ahora están todos ahí entremezclados”.

Por otro lado, el titular de la cartera de seguridad de la provincia señaló que Patricia Bullrich visitó Formosa en dos ocasiones durante este año y recordó que “cuando fue ministra de Seguridad no vino nunca, cuando fue ministra de Trabajo de De La Rúa, menos; este año vino dos veces para promover los contagios”.

“Y después nos acusan de que somos una provincia policiaca y que el parte es policial, estamos informando los fallecimientos, los contagios, los controles policiales, la vacunación. Las decisiones sanitarias fueron claras y contundentes, pero no tienen manera de explicar cómo es posible que en medio de la pandemia el año pasado hayamos terminado el año con menos de mil casos”, manifestó.

En ese sentido González detalló que, el 31 de diciembre de 2020, Formosa tenía 58 casos activos, 324 casos diagnosticados y un fallecido; “entonces como nos consideran tontos y tontas, nos vienen a decir que nuestras políticas sanitarias eran malísimas, que eran pésimas, que no sabíamos tomar una decisión”.

“El pueblo de Formosa siempre le dio la responsabilidad de la conducción y toma de decisiones de políticas públicas al gobernador Insfrán, les guste o no, ese es otro tema. Pero estos son los datos y toda gestión se mide por resultados, a partir de los fallos y medidas que ellos se encargaron de destruir sistemáticamente, agazapados en un cargo judicial, son los números que hoy tenemos que lamentar”, argumentó.

Y, asimismo, insistió: “Entonces cuando hablan de que no tenemos que hacer campaña, no la hagamos, pero hoy tenemos 61 mil casos diagnosticados contra 300 que teníamos en diciembre, 57.231 casos recuperados, en este momento tenemos 2587 casos activos y lo más doloroso, que el año pasado nos dolía haber tenido ese comprovinciano de Belgrano fallecido, pero hoy lamentamos 1133 muertos, no tienen forma de explicar, por eso no quieren discutir el pasado”.

Por último, el responsable del área de gobierno reiteró que “para construir el futuro es necesario reconocer de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, no es de acá para adelante, vos sos hijo de una historia”.

“El pueblo de Formosa es libre de votar a quien quiera votar, pero después no les culpen si no los quieren votar, porque ustedes son muy de acusar a la gente de que no sabe votar, por eso es que van a intentar por todos los medios de impedir que el pueblo de Formosa se exprese libremente en las urnas a quien desee votar”, concluyó.