Entrevista a la decana electa de la Facultad de Recursos Naturales ingeniera forestal Ilda Villalba

1- Ingeniera puede hacernos una reseña de los últimos hechos acontecidos en la UNaF, respecto a la violencia ejercida a la Junta Electoral Permanente de esta casa de altos estudios.Expreso mi más enérgico repudio al hecho de violencia desarrollado por un grupo de inadaptados que generaron numerosos destrozos en la sede donde se funciona la Junta Electoral Permanente. Lo más grave es que estos hechos lo desarrollaron estudiantes, graduados Nodocentes funcionarios de la UNaF quienes dicen defender a la universidad de manera violenta, desde ataques físicos hasta lo simbólico o intimidatorio, simplemente por no estar de acuerdo con una determinada resolución. La violencia no es justificada bajo ningún punto de vista, los canales de dialogo están abiertos y es de remarcar que todo el proceso electoral goza de buena salud. Fundamentalmente porque se respetan la normativa y leyes que se regulan. Por otra parte, me solidarizo con el contador Miguel Ferreyra, quien sufrió el ataque patoteril, funesto y cobarde de estos mismos personajes en su propio domicilio. Lo que rayana lo inadmisible en estos tiempos. Con esto quiero decir que la violencia nunca es el camino. Necesitamos una universidad pluralista donde se discutan las ideas y alcancen los consensos siempre, en el marco de la legalidad.2- El miércoles que viene el claustro Nodocente se expresará en las urnas para elegir representantes de los consejos directivo y superior. ¿Cuál es su mje?Si mañana 11 de agosto, el claustro nodocente se llama a elecciones por eso yo convoco a los compañeros nodocentes a decir BASTA y empezar a cambiar esta realidad con el proceso electoral que se va a iniciar el dia 11, con la votación del claustro Nodocente. BASTA a la violencia en todo sentido dentro de la universidad. Todos unidos podemos cambiar esta situación y llevar a la excelencia a nuestra querida Universidad.3- Ingeniera desde que resultó electa como decana de FRN ha venido manteniendo reuniones y actos de compromiso varios, con el gobierno provincial y con estamentos nacionales. ¿Cuál a su parecer causará beneficiosa y de alto impacto a la comunidad toda, no solo local sino también universitaria?Sí, desde que fui electa el pasado 30 de junio, empecé a realizar gestiones con los ministerios del gobierno de la provincia de Formosa. Tanto con el Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos C.P. Daniel MALICH, como también con el Ministro de la Producción y Ambiente Dr. Raúl Quintana. También tuve una conversación telefónica con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el Ingeniero Luis Basterra. También nos reunimos con un grupo de técnicos universitarios del ministerio con quienes comenzamos ya a trazar un plan de trabajo, un interesante proyecto. También otra reunión que tuve fue con el Intendente de la Reserva Natural de Formosa, Lic. Noel Carlos Patón y el Director regional Norte de la Administración General de Parques Nacionales. Sin lugar a dudas todos estos encuentros suman a la gestión que próximamente iniciare en la Facultad de Recursos Naturales.Nuestro proyecto de universidad está ligado al gobierno provincial, es decir trabajar con los ministerios porque la universidad se debe al pueblo –más allá de que seamos una institución educativa nacional- estamos insertos en una provincia y debemos brindar las necesidades que tiene la provincia a nivel local y también porque no, a nivel nacional. Por ello considero que todo esto será de alto impacto y muy beneficioso para toda la comunidad universitaria y formoseña.4- Por último Ingeniera, ¿cree verdaderamente que la UNIVERSIDAD la hacemos entre todos?Desde luego. Desde mi punto de vista la universidad la hacemos entre todos o sea la comunidad universitaria que está conformada por los distintos claustros, especialmente los estudiantes que son la base de toda universidad, los graduados, nodocentes y docentes. Creo que entre todos juntos, unidos y abocados en la tarea específica que le corresponde a cada uno y con la responsabilidad que eso conlleva, haremos que la Universidad Nacional de Formosa alcance el nivel de excelencia que tanto perseguimos.5- ¿Cuál es la última información que tiene respecto a la participación en los comicios de mañana de la Lista Nº 2 NO DOCENTE UNIDOS?En horas de la tarde la Junta Electoral Permanente de nuestra universidad ha emitido una resolución. La misma ha resuelto RECHAZAR la presentación del Sr. Torres Eduardo Iván, apoderado de la Lista No Docentes Unidos N° 02 por estar precluida la etapa de sustitución de candidatos para su oficialización, conforme al Reglamento Electoral General. En otras palabras, no podrán ejercer su participación como candidatos y por consiguiente resolvieron la baja de la Lista Nº 2 NO DOCENTE UNIDOS de los comicios del día 11 de Agosto del 2021, del Claustro No Docente para la categoría de representante del Consejo Superior dela UNaF. Si podrán hacerlo en las categorías de los representantes de los Consejos Directivos de las Facultades de Humanidades, Facultad de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Administración, Economía y Negocios de la UNaF.Cabe aclarar que el art. 51 del Reglamento Electoral de esta casa de altos estudios establece que “corresponde a la Junta Electoral: a) Decidir toda cuestión que se suscite sobre inscripción en los padrones y oficialización de listas, pudiendo actuar de oficio, e) Entender en general sobre todo lo relativo al acto electoral y aspectos directamente ligados a él. Que los integrantes de la Junta Electoral Permanente, proceden en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto y la mencionada reglamentación, a estudiar y resolver sobre el pedido del Sr. Torres Iván DNI 32.428.906 apoderado de la cuestionada lista. Recordemos que el viernes último pasado el candidato suplente de la lista NO DOCENTE UNIDOS presentó su renuncia.