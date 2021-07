UNaF: Con su mala gestión, el rector Parmetler dejó fuera del padrón electoral a docentes interinos

La semana pasada fue emitido el fallo judicial por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, rechazando la reforma del reglamento electoral pretendida por el rector Augusto Parmetler y su gestión.

Docentes de amplia trayectoria consideraron que “el fallo pone fin a una cuestión que nos tenía preocupados” y viene a “aclarar varios conceptos que se malinterpretaron solo con intereses políticos de una parte”.

En primer lugar, el fallo aclara los conceptos de “autonomía” de las Universidades y el límite que debe tener toda institución.

Expresa que ésta es otorgada por la Constitución Nacional a las Universidades, pero no significa que estén apartadas del cumplimiento de las leyes y que sus actos no deban ser controlados por el Poder Judicial. La autonomía no significa soberanía sin límites.

La autonomía es económica financiera y organizativa, pero las Universidades no pueden apartarse de lo que dicen las leyes nacionales y menos aún del control judicial.

En cuanto a la formación de padrones, establece que solo podrán integrarlos los docentes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 55 de la Ley de Educación Superior (LES) y los requisitos establecidos en el Estatuto de la UNaF.

Manifiesta además que un reglamento no puede contradecir ni vulnerar las leyes superiores, por lo que la Cámara Federal resuelve que sólo podrán integrar padrones los docentes con concurso.

“Lamentablemente no estamos de acuerdo en el límite que establece la Cámara Federal al dejar afuera del padrón a los docentes interinos”, declararon los docentes.

No obstante, aclararon que “la Justicia está haciendo cumplir una ley nacional y lo que establece el estatuto”, con lo cual “el que dejó afuera a los docentes interinos es Parmetler con su mala gestión”.

“En estos últimos cuatro años (Parmetler) no se ocupó de los concursos docentes ni mucho menos de la estabilidad de los profesores. Todo lo que intentó hacer es modificar los reglamentos sólo con fines electorales y este es el resultado de su mezquindad y ambición desmedida”, concluyeron.