Se liberó la Ruta 81 a la altura de Bartolomé de las Casas

-Se trabaja en encontrar acuerdos para la liberación total de la Ruta Nacional Nº 86 a la altura de la Comunidad La Primavera-

Un grupo de no más de 15 originarios de la Comunidad de Bartolomé de las Casas realizaba un corte en la RN Nº 81 reclamando por tendidos de infraestructura eléctrica en la zona. Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo, su Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, se contactó con las Autoridades Provinciales de la Dirección de Infraestructura Eléctrica para brindar toda la información necesaria acerca de las importantes obras que se llevarán a cabo en beneficio de toda la Comunidad de Bartolomé de las Casas. De esa manera, se procedió aproximadamente a las 13:00 horas del día de ayer al levantamiento total del corte de la Ruta Nacional Nº 81, hecho este constatado por personal de Gendarmería Nacional y comunicado al Organismo de la Constitución. En relación al corte de la Ruta Nacional Nº 86 a la altura de La Primavera, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, adelantó que, por pedido de María Belén López Mace Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, llevará adelante una serie de mediaciones, pero advirtió que, “no vamos a entrar en el terreno que pretende plantear un sector minúsculo de Félix Diaz que está a su vez originando enfrentamientos internos y graves perjuicios a los pequeños productores de toda la zona”. Así, el Funcionario Provincial informó que, el actual Intendente Julio Murdoch de Laguna Naineck, junto a un centenar de vecinos, presentaron por ante la Defensoría del Pueblo una denuncia para hacer cesar el actual tránsito de grandes camiones de transportes de cargas que utilizan las rutas provinciales y caminos vecinales, destruyendo los mismos y originando serios peligros para niñas/os, adolescentes y demás personas que los utilizan a diario para movilizarse y desarrollar sus múltiples tareas, quienes hoy no pueden hacer uso de los mismos, ya que, los camiones frente al corte de la RN Nº 86, los usan permanentemente. Desde el Organismo de la Constitución, se expresó que no vamos a criminalizar la protesta de quienes quieren visibilizar determinados temas, pero también no es menos cierto que la Justicia Federal posee todas las herramientas para hacer respetar los derechos y garantías de los ciudadanos que necesitan transitar libremente por nuestras rutas. No vamos a desconocer que pueden faltar viviendas para nuevas familias originarias y estamos trabajando en este y otros puntos, pero para todo señalaron existen procedimientos y procesos que deben cumplirse y que concretados los mismos, “si los manifestantes continúan con su intransigencia, a pesar de haber sido ya escuchados en Audiencias Multipropósito, y obtenido las respuestas de las diferentes Áreas del Estado Nacional y Provincial, es entonces el tiempo de la Justicia, para que se ordenen el levantamiento de estos piquetes que siempre se multiplican en tiempos electorales llamativamente”.