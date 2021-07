Insfrán encabezó la entrega de créditos Casa Propia a familias formoseñas

“Sólo un gobierno peronista puede hacer este tipo de cosas” aseguró el gobernador.

Este viernes por la siesta, en el salón de actos de Casa de Gobierno, el primer mandatario provincial, Gildo Insfrán, encabezó la entrega de la línea de créditos Casa Propia a cinco familias formoseñas, a través de una videoconferencia con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

Estuvieron presentes también el vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís; el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich; el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli; representantes del Banco Hipotecario; y las familias adjudicatarias de estos créditos a los que se inscribieron en el mes de mayo y son para personas que cuentan con un terreno propio.

También participaron del encuentro virtual representantes y beneficiarios de otras cinco provincias además de Formosa: San Juan, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa.

Este financiamiento va destinado a la construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente con un monto máximo de cuatro millones de pesos con una tasa del 0% de interés.

En ese marco, Insfrán recordó que, tanto La Pampa como Formosa “no la pasamos muy bien en lo que respecta a las obras públicas en el gobierno anterior, por la simple razón de que el gobernador de La Pampa y quien habla éramos los revoltosos del grupo

entonces el castigo fue a nuestro pueblo de no recibir ninguna obra, menos de viviendas”.

En ese sentido, indicó que, a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) “reiniciamos desde 2015, casi dos mil viviendas en construcción”, y también con recursos del Tesoro de la provincia, se llevan construidas más de 6500 viviendas “para aquellos que estaban en asentamientos irregulares”.

“Este crédito es único en Argentina, porque hoy en estas condiciones un crédito con tasa cero a treinta años y con la actualización de un coeficiente manejable, la verdad que únicamente un gobierno peronista puede hacer este tipo de cosas”, sentenció Insfrán.

Para finalizar, anticipó al ministro Ferraresi que “esto nos da muchas ideas a nosotros que ya te voy a visitar para proponerte” al mismo tiempo que aseveró que “si la unica condicion es tener un terreno propio vamos a trabajar para que más formoseños puedan tener estos créditos para que se realicen estas casas”.

Beneficiarios

AGENFOR dialogó con algunos de los titulares de estos créditos que participaron del evento, como Carlos Vera, 37 años, que forma parte de la Policía de la provincia y además es Licenciado en Comunicación; quien expresó: “Hace muchos años esperamos este sueño y se dio en este momento”.

“Agradecer al gobierno nacional y al provincial que fue partícipe de que esta situación se pueda dar en este año, tras cuatro años de no haber actividad en esta provincia, hoy tenemos la posibilidad de tener la casa propia y dejarle algo a nuestros hijos que es fundamental”, opinó.

Por su parte, Graciela, pareja de Carlos, valoró que esta política habitacional “tiene como eje fundamental a la gente” y catalogó al crédito como “una bendición” por ser a tasa cero y poder pagarlo en un plazo de muchos años, “que no afecta a la economía familiar”; y dio la primicia que el próximo lunes arrancarían a edificar su hogar.

A su turno, Dina Fontana, docente jubilada de 58 años, y “formoseña por adopción” como se denominó, conversó con esta agencia y aseveró: “Tenemos la felicidad que se nos dio un sueño, tener nuestra casa propia”.

“Hace treinta y pico de años que esta provincia me abrió los brazos, tiene que ver también con una convicción, yo me enamoré de Formosa y acá voy a hacer mi casa, soy hija adoptiva de esta provincia pero le debo todo, porque mis hijas pudieron estudiar y todo lo que no pude en otro lado, esta provincia me lo dio”, manifestó.

Y agregó: “Esto tiene que ver con una postura ideológica, un proyecto de país y en eso creo que los que piensan como yo saben que no nos equivocamos cuando votamos a Fernández de presidente y seguimos acompañando el proyecto a nivel provincial, ya que durante el gobierno de Macri la provincia no recibía dinero, no había posibilidad de tener un techo”.

Por último, Analia Cañete, contadora pública, 41 años, de Laguna Blanca, que vive con su marido Jorge Rafael y su hija de 10 años, confesó a AGENFOR que “estamos felices y agradecidos, porque el sueño de la casa propia ya es un hecho”.

“No esperamos que fuera tan rápido, presentamos los papeles via online y pensamos que tendríamos que presentar presencial también, pero nos llamaron ayer, nos dijeron que estaba todo listo, vinimos de Laguna Blanca, firmamos los papeles y creemos que la semana que viene ya tendremos depositado”, relató Jorge Rafael.

En ese marco, Analía añadió: “Tenemos un terreno que terminamos de pagar ahora, así que vino en el momento perfecto”.

Los otros dos adjudicatarios de estas línea de crédito “Casa Propia” son Daiana Orrego, 32 años, abogada; y Marcelo Quiroga, de 35 años, también abogado.