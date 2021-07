Ibars: “Ya se empezaron a ver los frutos de la reconstrucción de la UNaF”

El doctor Alejandro Ibars, docente catedrático de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se refirió al fallo de la Cámara Federal Apelaciones de Resistencia, Chaco, que anuló una viciada reforma del reglamento electoral que intentó imponer el actual rector Augusto Parmetler.

En diálogo con AGENFOR, dijo que “el fallo de la Cámara ha traído un poco de claridad y tranquilidad a la vida universitaria formoseña y a nuestra Universidad en particular”, ya que “esta resolución que el rector Parmetler ha intentado poner en práctica ha nacido totalmente defectuosa y al margen del estatuto y la Ley de Educación Superior”.

Recordó que se había efectuado una presentación ante la Justicia Federal solicitando la suspensión de la aplicación del nuevo reglamento, lo que “ha ocurrido primeramente mediante una medida cautelar, suspendiéndolo provisoriamente, y ahora se ha dictado un fallo sobre la cuestión de fondo, anulando el intento de aprobación del nuevo reglamento electoral”.

Consultado sobre qué quiso conseguir Parmetler con esta reforma del reglamento, fue categórico: “Si uno se pone a analizar cuál era el contenido no caben dudas que se trata de una maniobra electoral porque admitía la participación en el acto eleccionario de una cantidad enorme de docentes que no estaban en condiciones de votar”.

Es que el reglamento vigente en la UNaF permite la participación electoral de docentes con una antigüedad de dos años, mientras que Parmetler quería bajarlo a un año. “Así intentaba convalidar una cantidad enorme de designaciones para que estén en condiciones de votar”, explicó Ibars.

“Con esa cantidad enorme de votantes que intentó conseguir, Parmetler o sus candidatos hubieran obtenido una mayoría importante que les permitiría reformar el estatuto y, en consecuencia, avanzar hacia una reelección indefinida. No cabe otra interpretación”, advirtió.

Ante esto, afirmó que “a nosotros nos cabe ir por el camino de la ley, la legalidad, y en ese sentido hemos actuado: hemos seguido todos los pasos administrativos y legales correspondientes a los efectos de poder hacer que la Justicia deje sin efecto este intento del rector Parmetler”.

Institucionalidad

“Estamos bregando y luchando en el marco administrativo y legal desde el punto de vista de dejar sin efecto una resolución que violaba a todas luces el estatuto universitario de la UNaF y la Ley de Educación Superior y que atentaba gravemente contra la institucionalidad de nuestra Universidad”, manifestó el letrado de manera contundente.

Sostuvo que “nos hemos agrupado con docentes, no docentes, alumnos y egresados, en definitiva toda la comunidad universitaria, porque no ya no podíamos seguir tolerando este tipo de actitudes”.

En consecuencia, “hemos ido formando una masa crítica muy importante y estamos llevando adelante acciones para modificar todo esto, a tal punto que nuestro lema es reconstruir la UNaF porque pretendemos que nuestra Universidad no siga este camino”.

Y avanzó: “Ya se empezaron a ver los frutos en las elecciones de decanos y vicedecanos de las Facultades, donde por amplísima mayoría ha triunfado nuestra postura, nuestras agrupaciones y nuestros proyectos”.

Tal es así que en la Facultad de Recursos Naturales fueron electos la ingeniera Ilda Villaba como decana y el ingeniero Jorge Arce como vicedecano y en Ciencias de la Salud, las licenciadas Liliana Martínez y Miguela Unzaín como decana y vicedecana, respectivamente.

Además, en la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), la Comisión de Disciplina y Reglamento del Honorable Consejo Superior definió ratificar y convalidar en todos sus términos las Resoluciones 9 y 10 del Consejo Directivo de fecha 27 de marzo del 2021.

Por las mismas se proclaman al contador público Pablo Raúl Goicoechea, como decano y al abogado Alejandro Ibars como vicedecano electos de la mencionada unidad académica por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2025.