Valoran el traslado del Mercado Frutihortícola Mayorista

El concejal justicialista Fabián Cáceres destacó el reciente traslado del sector mayorista del

Mercado Frutihortícola al predio de la Sociedad Rural de Formosa, en cercanías del barrio Villa del Carmen: “Esto se enmarca en el plan de reordenamiento de espacios públicos de nuestra ciudad que encara desde el 2015 el intendente Jorge Jofré y, en este caso, beneficia a los comerciantes mayoristas, ya que desde ahora cuentan con un predio más acorde para desarrollar su actividad, pues se trata de un lugar a las afueras de la ciudad en el que cuentan con galpones a disposición y el terreno es amplio y permite que camiones de gran porte puedan maniobrar con libertad”.

En ese sentido, Cáceres sostuvo que “también los vecinos de los barrios Parque Urbano, Guadalupe y adyacentes se ven beneficiados con este traslado, porque debemos recordar que fue un pedido de muchos años de los mismos pobladores de la zona, ya que permanentemente se veían molestos por los ruidos propios de una actividad que comienza a la madrugada, con los grandes camiones que les interrumpían el paso o estacionaban frente a sus casas y muchas veces los incomodaban con los desechos que se arrojaban en la zona”.

“Un aspecto no menor tiene que ver con la seguridad vial. Desde ahora, todos esos grandes camiones del rubro ya no ingresarán a la ciudad, puesto que se moverán por rutas nacionales y no necesitarán transitar por calles céntricas en cualquier horario”, explicó el actual presidente de la Comisión de Transporte del HCD capitalino.

Seguidamente, el edil mencionó que desde el órgano legislativo el año pasado se sancionó la Ordenanza Municipal N° 7500 en la que se da la normativa que regula la administración del Mercado Frutihortícola de Formosa.

Finalmente, Cáceres resaltó que “la gestión del intendente Jorge Jofré se basa en una planificación seria y ordenada y lo viene demostrando en estos años al frente del Municipio. Por ello, todos los comerciantes mayoristas obtuvieron su espacio en este nuevo predio y, además, se reacondicionará el sector tradicional para que allí trabajen los minoristas, que podrán seguir desarrollando su actividad de manera cómoda y segura”.