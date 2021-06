Trotta, sobre las clases a distancia en Formosa: “Es una decisión correcta en el marco de la segunda ola del COVID-19”

En la conferencia de prensa brindada este martes 15 en Casa de Gobierno, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la educación formoseña en el marco de la pandemia y destacó la decisión del Estado provincial de no retomar las clases presenciales, ya que el índice epidemiológico del territorio no es el adecuado.

“Es importante dejar en claro la enorme complejidad que implica la pandemia para la humanidad, para la Argentina y para nuestro sistema educativo”, manifestó Trotta en declaraciones recogidas por AGENFOR.

“En primera instancia quiero resaltar y destacar el enorme compromiso de toda la comunidad educativa argentina y en particular el de la provincia de Formosa, al asumir el desafío de seguir educando en el marco de la pandemia”, subrayó.

En relación a la decisión del Gobierno provincial de optar por la modalidad de clases a distancia, el funcionario expresó: “Para nosotros esto se enmarca en una decisión correcta en el marco de la realidad por el impacto de la segunda ola de la pandemia del COVID-19”, destacó.

Avanzó: “Por supuesto que la decisión no se enmarca en el deseo, sino en la responsabilidad del análisis de las variables sanitarias y epidemiológicas y en ese sentido, nuestra visita en el mes de febrero fue para reafirmar el compromiso de transitar la presencialidad cuidada en los distintos puntos del territorio”.

Consensos federales

“Hemos construido consensos federales para poder transitar de la mejor manera esta pandemia. Lo ha dicho nuestro presidente Alberto Fernández y nosotros lo hemos reafirmado, no pueden existir en Argentina 24 estrategias sanitarias porque las malas decisiones de una jurisdicción impactan en todo el territorio argentino, ya que el COVID-19 no conoce de fronteras”, acentuó.

En este sentido, recordó que en el mes de febrero, en el Consejo Federal de Educación (CEF) “se dictaron resoluciones necesarias para permitir, en Argentina, un regreso a la presencialidad cuidada”.

“Al momento en que nos impactó la segunda ola, creamos nuevos parámetros epidemiológicos que permiten a cada jurisdicción, cumpliendo con el DNU y las resoluciones del CEF, tomar esa decisión en la mínima unidad geográfica posible sin entrar en el terreno de la especulación sino del análisis de la información sanitaria”, amplió.

Y detalló: “Tiene que existir una tasa de incidencia inferior a los 500 casos cada 100 mil habitantes en el territorio y en segunda instancia que la ocupación de camas de cuidados intensivos no supere el 80%”, explicó Trotta según recabó esta Agencia.

Cuando se dan estos dos factores “nosotros somos promotores del regreso de la presencialidad” y aclaró: “Por supuesto, en un país federal, es decisión de cada jurisdicción y ese es el compromiso del Gobierno de Formosa, como el de gran parte de las provincias argentinas”, destacó.

Con respecto de esto, lamentó que “haya algunas provincias que no cumplan ese consenso”, lo cual “para nosotros es una equivocación porque no sólo pone en riesgo a los ciudadanos y ciudadanas de ese territorio particular, sino también la seguridad y estrategia sanitaria de todos los argentinos y argentinas”.

En conclusión, Trotta remarcó categórico: “Para nosotros es fundamental que más que mirar encuestas, como lo hacen algunos dirigentes políticos, lo que hay que analizar son las variables sanitarias epidemiológicas, apenas ellas permitan e indiquen que la tasa de incidencia esté por debajo de lo acordado, tenemos que avanzar con la presencialidad porque la escuela es irremplazable; los aprendizajes que se dan en el hogar son más desiguales de los que se pueden dar en la escuela”, aseveró.