Resaltan el “aceleradísimo” proceso de vacunación en Formosa

El diputado Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista de la Legislatura Provincial, manifestó que merced a que “hicimos un aislamiento preventivo estricto”, están bajando los contagios de COVID-19. “Estamos en el camino correcto”, aseguró.

En declaraciones a AGENFOR, enfatizó que los legisladores “somos elegidos por el pueblo y lo que tenemos que hacer en estos momentos es redoblar los esfuerzos para tratar de cuidar a la población”.

“Ese es el mandato que tenemos y afortunadamente hay excelentes noticias para Argentina y Formosa en medio de tanto dolor, contagios y problemas porque siguen llegando muchísimas vacunas a nuestro país”, acentuó.

A ello sumó que también arribaron los reactivos de la vacuna Sputnik V, que permitirán su fabricación en el país para reforzar el plan de vacunación nacional con mayor cantidad de dosis disponibles.

En ese marco, puso en valor “el aceleradísimo proceso de vacunación en Formosa”.

“La pandemia ha afectado de manera muy fuerte a todos, el mundo se ha visto quebrado y por supuesto tenemos muchos afectados. Pero debemos saber que los principales afectados son los que fallecieron y sus familiares. Y también los parientes de quienes hoy están internados, intubados, peleando por sus vidas”, hizo notar el legislador.

Mencionó que, asimismo, otros sectores de la sociedad se vieron afectados de diferentes maneras por la coyuntura, por lo que “el Gobierno Nacional y el provincial intentan ayudarlos a paliar la crisis económica que se generó”.

“Eso lo sabemos, pero también está claro que no existe otra forma. No se ha podido inventar en el mundo, después de un año y medio, otra forma que no sea la restricción de la circulación para disminuir la cantidad de casos”, aseveró el doctor Samaniego.

En esa línea, dijo que “Formosa no es la excepción”, al marcar que “hicimos un aislamiento preventivo estricto y afortunadamente estamos bajando los casos. Y vamos a empezar a disminuir la cifra de fallecidos”.

“Por supuesto que esto no va a ser indeterminado, para siempre –aclaró-. Pero debemos saber que estamos en el camino correcto y entendemos a todos; lo que no podemos comprender es la agresión, la violencia y creer que uno es el único que tiene derechos en nuestra sociedad”, cerró.