Prochasko: “En Formosa los afectados por COVID son asistidos de manera presencial, requisito imprescindible e irreemplazable para efectuar un acto médico responsable”

El director del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” Marcelo Prochasko afirmó que “En Formosa la asistencia de los pacientes que cursan el COVID-19 se realiza, en todos los niveles de atención, con criterios rigurosamente científicos y validados por la experiencia nacional e internacional, con protocolos diseñados por las sociedades medicas, y por la Organización Mundial de la Salud”.

“Todos los afectados, si en caso así lo requieren, son asistidos de manera presencial, requisito imprescindible e irremplazable para efectuar un acto médico responsable” enfatizó.

A renglón seguido señaló que sí se realizan -gracias a la Red de Comunicación digital distribuida en toda la geografía provincial- interconsultas entre nosocomios de la red sanitaria pública.

Asimismo negó que se lleve adelante la atención a distancia o por “telemedicina”, método que puede ser utilizado para algunas patologías, “pero bajo ningún punto de vista para una enfermedad de evolución tan tórpida y variada como la producida por el coronavirus que tiene de rodillas al mundo”.

Destacó el médico que en el hospital a su cargo-como en todas las instituciones que atienden COVID-19 en Formosa- “tenemos varias líneas de investigación clínica acerca de la realidad y evolución de nuestros pacientes” y enfatizó al señalar que “Somos muy rigurosos en la utilización del método científico con sus pasos tan estrictos, como por ejemplo en la selección de la muestra, tanto en cantidad como en procedimiento aleatorio de clasificación. Una muestra de pacientes de baja cantidad, por ejemplo 100 de 32763 casos positivos que tenemos acumulados, pueden llevar a erróneas y falsas conclusiones. Ese margen de error se agiganta si esa muestra no es tomada de manera correcta”.

Hongo negro

“Por otro lado queremos llevar la tranquilidad a nuestros comprovincianos por parte de los trabajadores de la salud, a los cuales hago un paréntesis para hacerle un reconocimiento por la entrega y profesionalismo que demuestran, sobre las sobreinfecciones que pueden existir en los pacientes. No hemos observado, algo que está descripto casi solo en la lejana y de realidad totalmente diferente India, pacientes con Mucormicosis, conocido como hongo negro” señaló el médico.

Indicó que en el HAC “Tomamos todos los recaudos de bioseguridad, que recomiendan nuestros infectólogos, para que no suceda, tratamos a los diabéticos de manera correcta –ya que es una enfermedad predisponente- y bajo ningún punto de vista no indicamos corticoides en el inicio de la enfermedad –que podría favorecer su presentación”.

Más adelante avanzó al señalar que esta pandemia “ha interpelado no solamente a las sociedades en general y a los Estados, sino que ha desafiado a las comunidades científicas. Las situaciones y presentaciones han sido de las más variadas de acuerdo a los países o comunidades” y agregó que “Es extremadamente difícil no equivocarse cuando uno sentencia supuestas verdades sobre realidades que no conoce o que conoce muy parcialmente”.

“¿Podemos arriesgar hipótesis del COVID? ¿Podemos hablar de porcentajes de variantes “a distancia” y sin la confirmación del único laboratorio autorizado en la Argentina que es el Malbrán?” se preguntó para agregar que “Todos debemos ser muy cuidadosos en nuestras apariciones públicas y mediáticas. Con más razón si hicimos un juramento hipocrático y sabemos que podemos confundir a la población al estar al corriente que somos escuchados” pidió.