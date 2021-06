Fernández Patri: “Pfizer desestimó acusaciones de JxC”

Tras la reunión que se dio ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación junto con los representantes de los laboratorios que producen la vacuna del coronavirus, las autoridades de los distintos bloques y los miembros de las comisiones de Salud y Legislación General de la Cámara Baja, para dar explicaciones sobre las negociaciones que el Gobierno nacional mantuvo en la adquisición y elaboración de vacunas contra el covid, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó que con las declaraciones del gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, la oposición quedó al descubierto. “Pfizer al negar que hubo un pedido de pagos indebidos e intermediarios y aclarar que el contrato se frustró porque el marco legal argentino no era compatible con las exigencias del laboratorio, hizo caer por la borda el relato de JxC y dejó al descubierto su artimaña para escalar en la campaña electoral.”

“Es lamentable el lugar en el que ha caído la oposición por hacer campaña política con el tema de las vacunas. Los diputados de la Nación representamos los intereses de la Nación y de sus ciudadanos, no los intereses particulares o de un laboratorio como para tener que convocarlo a la redacción de una ley, donde justamente está en juego la salud y la vida del conjunto de los argentinos,” señaló Fernández Patri, y agregó: “Tenemos que ser responsables con las declaraciones que estamos haciendo porque mucha gente al escucharlas entra en pánico y deja de vacunarse y pone en riesgo su vida. Les pido que nos pongamos a trabajar en la campaña de vacunación que es la única que nos importa, pidió Fernández Patri.

En ese sentido, el legislador nacional subrayó que si no llegaron las vacunas de Pfizer no fue por negligencia del Estado Argentino, sino por haber puesto en primer lugar la legislación que cuidaba el interés de todos los argentinos y hubo un solo laboratorio que no se adecuó a eso, siendo que todos los demás lo hicieron. “Ahora desde la oposición, salen a decir que nos perdimos 14 millones de vacunas por negligencia del Estado Argentino y lo que pasó es que un laboratorio, Pzifer, solicitaba que en esa ley se incluyera una cláusula de indemnidad, lo que significaba que el Estado Argentino se quedaba sin la posibilidad de reclamarle a ese laboratorio supuestos futuros problemas que pudieran surgir por daños colaterales de la vacuna, por ejemplo, que parte de la comunidad tenga trombosis a raíz de colocarse la vacuna,” aseguró.

Fernández Patri también señaló que lo que se presenció ayer en la Cámara de Diputados fue la defensa extrema de Negri a Pfizer, siendo muy criticado por ello. “Hoy, algunos medios lo señalan como el diputado de Pfizer. Yo me pregunto: ¿Negri no recuerda que esta ley la votamos el año pasado donde él mismo la votó y en ese momento no dijo nada con respecto a una cláusula de indemnidad? Entonces queda claro que a junio de 2021 en pleno proceso electoral están utilizando esto con fines políticos. Primero dijeron que la vacuna era veneno, luego hablaron del vacunatorio vip, después que las vacunas no llegaban, y ahora que la vacunación avanzó tanto por todo el país, dicen que hubo pedido de coimas, cuando la misma empresa aclaró que no hubo ningún pedido de pagos indebidos ni intermediarios. Aún más, el propio Nicolás Vaquer reconoció que se sigue avanzando en una negociación con el Estado Nacional para la compra de vacunas contra el coronavirus.”

Para finalizar el diputado nacional recordó que Pfizer apenas cumplió sus compromisos asumidos con cuatro países: Francia, Estados Unidos, Bolivia y Suecia, quienes recibieron la mitad de las vacunas. “Estados Unidos recibió el 65%; Bolivia el 52%; Francia el 63%; y Suecia el 79%. Después, del total de los 22 países recopilados en el informe de la Cancillería Argentina, se observa que Pfizer sólo cumplió el 30% de las entregas pautadas comprometidas para los mismos.