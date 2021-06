Cuarentena: La Federación Económica de Formosa resaltó el camino de diálogo ante nuevas aperturas de actividades

Recientemente, representantes de Entidades empresarias de Formosa, participaron de un encuentro con autoridades del gobierno provincial, tales como el Ministro de Gobierno, Jorge González, el Sub Secretario de Hacienda Miguel Antinori y el Sub Secretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza. Allí, se les informó sobre cuales serian las nuevas medidas que contemplan flexibilizaciones a distintas actividades permanentemente reclamadas para la reactivación económica provincial, ante el contexto económico y social derivado de la actual pandemia mundial de coronavirus. Por la Federación Económica estuvo presente su Presidente, el Cr. Enrique Zanín, acompañado por la Presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias, y vicepresidente de la FEF Norma Ríos. Igualmente estuvo el Pte. de la CAPyMEF.En ese contexto, se dio a conocer a los medios de comunicación, un comunicado de prensa que lleva la firma del contador Enrique Zanin, Norma Ríos y Ernesto Saporiti, como integrantes de la comisión directiva de la Federación Económica, en la que resaltan como más que positivo este paso que se dio en las últimas horas. Asimismo, destacaron el dialogo permanente que se ha mantenido con los referentes del Gobierno de la Provincia, ante los desafíos que arrojó esta nueva normalidad en la que han tenido que trabajar.“La baja en la tasa de contagios en toda la provincia, le ha permitido al gobierno provincial flexibilizar las restricciones que se tomaron oportunamente para frenar el aumento permanente de contagios. Esas medidas, sumadas al cuidado de nuestra gente, dan como resultado que podamos emprender una nueva etapa en la vida de todos los formoseños, aunque el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes debe ser el paradigma de hoy, un esfuerzo de todos para que juntos podamos ver un horizonte de mejores perspectivas para todos los formoseños”, explicaron.“Durante este tiempo, hemos mantenido reuniones con diferentes áreas de gobierno, en la búsqueda de consensos y de acuerdos sectoriales para mitigar, aunque sea en parte, los efectos negativos de esta pandemia y las consecuentes políticas sanitarias adoptadas. Son muchas las medidas implementadas que recibimos con beneplácito, porque todos los sectores están haciendo un gran esfuerzo para intentar mantener las puertas abiertas de sus emprendimientos, a pesar de que muchos no pudieron resistir el embate de esta pandemia. Este es el camino y debemos cimentarlo con la práctica del diálogo, del consenso y de la comprensión de las dificultades”, finalizaron.