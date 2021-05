Se multiplicó por diez el consumo del oxígeno líquido medicinal en hospitales durante la última semana de mayo

Para abastecerlo, la provincia cuenta la planta fraccionadora de gases medicinales que se ubica en el Polo Científico y Tecnológico, inaugurada por el gobernador Insfrán.





Este viernes al mediodía, durante una nueva conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, brindó precisiones acerca del consumo del oxígeno líquido y gaseoso medicinal; y aseveró que, en la última semana de mayo, se multiplicó por diez en los nueve hospitales de la provincia que atienden pacientes con COVID 19.

“El gobernador de la provincia inauguró la planta fraccionadora de gases medicinales que se encuentra en el Polo Científico y Tecnológico y que se opera, desde entonces, por una empresa privada, pero de no haber tenido esta precaución y los cilindros propiedad de la provincia que se adquirieron, indudablemente que, de acuerdo al consumo que hoy se está teniendo, estaríamos en graves problemas”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario presentó un gráfico que expuso el aumento en el consumo de este elemento e indicó: “Lo que está en blanco son las cuatro medidas de los tubos que tienen oxigeno gaseoso medicinal, desde el más chico al más grande, de un metro cubico a 6,4”.

Y agregó: “De la primera semana del mes de marzo, que es la primera fila a la semana que va del 17 al 24 de mayo, se consumieron 63 tubos de oxígeno medicinal; y en esta semana de mayo, se consumieron 400 tubos”.

El segundo gráfico, se señala el consumo de acuerdo a la medida del tubo, es así que la línea que dice 222 en azul, disparada hacia arriba, es el de mayor volumen, es decir, de 6,4 metros cúbicos cada uno; por lo que en la primera semana de marzo al 24 de mayo se consumieron 26 tubos y en la última de este mes, 222.

“Lo mismo ocurre con el oxígeno líquido medicinal, que es el que consumen los pacientes de los hospitales, y aquí hicimos un gráfico con nueve hospitales de nuestra provincia: Madre y el niño, Central, Eva Perón, Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, Las Lomitas, El Colorado y el Evita”, señaló Ibáñez.

Y precisó: “El Evita consumió en todo el mes de enero 3115 metros cubico de oxigeno medicinal porque prácticamente no tenía pacientes COVID, pero en mayo, hasta el 24, consumió 30986 metros cúbicos, es decir, se multiplicó por diez el consumo”.

En cifras totales, los hospitales consumieron 47445 metros cúbicos de oxígeno líquido sólo en enero y, hasta el 24 de mayo, 117.411 metros cúbicos.

“Esto marca el tremendo consumo que se está teniendo para uno de los insumos fundamentales del combate contra el COVID que es el oxígeno medicinal y como todos saben, porque sale en las tapas de los diarios, es uno de los insumos que está empezando a escasear en la Argentina con este brote tremendo de la segunda ola del coronavirus”, manifestó el titular de Economía.

Y reiteró: “Si acá no se hubieran tomado las previsiones de una fraccionadora local y de la ampliación de los depósitos para los hospitales, hoy estaríamos en graves problemas; y hay algunos que siguen diciendo ‘no hicieron nada, no invirtieron, siguen teniendo lo mismo de antes’, pero la única verdad, es la realidad”.

Reparación Histórica

En otro orden, Ibáñez habló sobre el 18° aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica entre el ex presidente Néstor Carlos Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, el 28 de mayo de 2003; y destacó “la grandeza” del ex mandatario por ser el primero en reconocer “el olvido y la postergación que sufrió nuestra provincia desde que era territorio nacional, en las inversiones de la infraestructura básica para el desarrollo de la provincia”.

“Hay siempre un par de ejemplos muy claros, la ruta 81 que se detenía en Las Lomitas en su pavimentación, la inversión que obras sanitarias de la Nación hacía en otras provincias y acá seguíamos con una planta de agua potable que había sido diseñada para una ciudad de 50 mil habitantes, las líneas de energía eléctrica, entre otras”, enumeró.

Y explicó: “El Estado nacional por una hipótesis, hoy absurda, de conflictos bélicos entendía que este territorio que forma parte de la Nación argentina era una zona que no debía tener esta infraestructura para que los ejércitos que avanzaran hipotéticamente no pudieran utilizarla, entonces hasta acá no llegaba el ferrocarril, el asfalto llegó recién en el 60, no se construían líneas eléctricas ni plantas de agua potable, etc. Eso reconoció explícitamente este señor, por eso gracias Néstor”.

Asimismo, el responsable de la cartera económica conmemoró el primer aniversario del Hospital Interdistrital Evita y agradeció a todo el personal que allí brinda sus servicios.

“Profesionales, técnicos, personal administrativo, de maestranza, de mantenimiento que hace trabajos inmensos dentro del mismo hospital para adecuar cada día más un mejor servicio o poder sumar una cama más”, concluyó.