Fernández Patri: “Las medidas anunciadas por el gobierno provincial buscan aliviar a las pymes y a los trabajadores.”

Tras el anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por 14 días en Formosa Capital y Clorinda, el Gobierno Provincial anunció diferentes medidas para asistir a sectores sociales, cooperativas y MiPyMEs de ambas ciudades, como el subsidio a los servicios de agua y energía eléctrica para los comercios, el plan extraordinario y transitorio de regularización de deudas vencidas, el subsidio complementario de emergencia al salario, líneas de crédito a tasa fija para aliviar la carga financiera de las pymes y ampliación presupuestaria del Plan Nutrir.

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri destacó que con el ASPO muchos sectores se ven nuevamente afectados y esa es la razón por la que el Estado Provincial aplicó medidas de ayuda económica y social para aliviar a los trabajadores y a las pymes. “Las medidas que tomó el Gobernador Insfrán van en la misma línea de medidas que tomara el Gobierno Nacional durante 2020, al inicio de la pandemia, y para acompañar aquellos primeros meses de cuarentena. Son medidas tendientes a aliviar a las pequeñas empresas, mediante uno de sus principales insumos, como la energía y el agua. Pero también a los trabajadores, mediante el acompañamiento como Estado en el componente del salario,” señaló el diputado nacional.

“Es un paquete de medidas económicas muy positivo. A las empresas que accedieron al ATP del 2020, el Estado provincial le hará un reconocimiento de $20.000 pesos por trabajador como complemento de su salario. Y a las pymes, les otorgará créditos a tasa fija y subsidiados por el Tesoro provincial para aliviar su carga financiera. Así como también, más del 91% de los comercios de Formosa y 93% en Clorinda no pagarán el servicio de luz del mes de mayo, y más de 5100 usuarios no residenciales no abonarán la factura de agua del mismo mes.” Agregó Fernández Patri: “En definitiva, de lo que se trata es de bregar por la igualdad de acceso a las oportunidades y el Estado allí juega un papel importante, creando los medios y asistiendo a quienes más lo necesitan. El principal mal que aqueja a los países de nuestra región es la desigualdad y en ese campo es que debemos debemos dar la principal batalla.”

Por último, el legislador nacional remarcó que las medidas anunciadas por el Ministro de Economía provincial, van en consonancia no sólo con el gobierno nacional sino con una tendencia económica internacional. “Hace muy pocas horas, el Presidente de los Estados Unidos, tomó medidas realmente disruptivas, tratándose de una de las potencias económicas del mundo. Propuso elevar los impuestos sobre las ganancias de capital del 20% al 39,6%, duplicándolo. Esto se inscribe en una corriente económica internacional que propone gravar las rentas de los grandes patrimonios, en forma permanente. Nosotros, a nivel nacional, lo hicimos por única vez y hemos tenido críticas demoledoras. Pero gracias a eso, hemos visto, como 10.000 grandes fortunas accedieron a pagar el Aporte Solidario y Extraordinario sin judicializarlo, y como lo recaudado será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, a la compra de vacunas, a las becas progresar, a mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares, a la exploración de nuevos recursos energéticos entre otros,” finalizó Fernández Patri.

Medidas anunciadas por el gobierno provincial:

Subsidio Complementario de Emergencia al Salario

El mismo tendrá un alcance directo a trabajadores registrados en una empresa que haya recibido el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) correspondiente al mes de diciembre 2020, de conformidad a la base de datos de ANSES; con excepción de los empleados de las actividades exceptuadas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Medidas fiscales

En primer lugar, se propuso un plan extraordinario y transitorio de regularización de deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2021, que alcanzará a 51.500 contribuyentes de toda la provincia con vigencia hasta el 30 de junio del corriente año.

También se propuso el diferimiento del pago de los anticipos del impuesto a los ingresos brutos por 90 días, contemplando a 13.500 contribuyentes de la ciudad de Formosa y Clorinda, cuyos ingresos brutos declarados, en el año 2020, no superen los 2 millones de pesos.

Por último, se propuso la suspensión de todas las ejecuciones fiscales por deudas tributarias, con vigencia hasta el 30 de junio y con alcance para todos los contribuyentes de la provincia.

Medidas financieras a través de Banco Formosa

Línea de créditos para pequeños comerciantes a tasa fija y subsidiada por el tesoro provincial para MiPyMEs, con un plazo de 18 cuotas fijas y 6 meses de gracia por 250 millones de pesos.

Subsidios de servicios públicos

Se subsidia el servicio de agua con un alcance de 5.083 usuarios de Formosa capital no residenciales clase 10 y el 100% del monto de las facturas cuyo vencimiento operen en el mes de mayo.

Con respecto a la energía eléctrica, la medida alcanza a 7.921 pequeños y medianos comerciantes de Formosa y Clorinda, que tengan un consumo bimestral de energía eléctrica menor o igual a 5.000 kWh. El subsidio también es del 100% del costo de la cuota y abarca el período de facturas con vencimiento en mayo de este año.

Subsidio para cooperativistas

Los asociados de cooperativas productivas que se vean impedidos de trabajar por las medidas sanitarias adoptadas en ambas ciudades serán asistidos con líneas de subsidios.

Ampliación presupuestaria

Ampliación presupuestaria del 50% para el Plan Nutrir, con el fin de ampliar la cobertura de beneficiarios de este programa alimentario provincial.

Por otro lado, el 40% del servicio nutricional escolar y el 35% en la compra directa de alimentos a los productores paipperos de toda la provincia.