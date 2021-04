Proseguirá este sábado la vacunación de adultos mayores en 13 localidades de la provincia

Tal como lo anunciara días pasados el gobernador Gildo Insfrán, este sábado 10 de abril se llevará a cabo una nueva instancia de la campaña provincial de vacunación contra el coronavirus.En esta oportunidad, recibirán la vacuna contra el COVID-19 los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de El Espinillo, Subteniente Massaferro “Loro Cué”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Dávalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Manuel Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.“Seguimos trabajando intensamente para vacunar a la mayor cantidad posible de personas a medida que recibimos las dosis de vacunas, priorizando con criterio epidemiológico a los más vulnerables y a los lugares con mayor incidencia de COVID-19”, había subrayado el primer mandatario provincial al efectuar el anuncio.El operativo dispuesto será de 7 a 13 horas y las personas, sin excepción, deben concurrir con barbijo colocado y Documento Nacional de Identidad (DNI), para de manera gratuita ser inoculadas por el personal de salud.Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, se informó a AGENFOR el cronograma previsto.En El Espinillo, para las clases 1918 a 1950, deberán asistir a la EPEP N° 340; mientras que de 1951 a 1960 lo harán en la EPEP N° 246.En Subteniente Massaferro “Loro Cué”, las personas nacidas en 1918 hasta 1960 concurrirán a la EPEP N° 280.En Villa Real, de 1918 a 1960, se dispuso como centro vacunatorio la EPEP N° 107, en tanto que en Buena Vista (1918 a 1960) lo harán en la EPEP de Frontera N° 10.A su vez, en Soldado Heriberto Dávalos “Apayerey” se cumplirá con la inoculación para los nacidos de 1918 a 1960 en la EPEP N° 118, mientras que en Misión Tacaaglé se vacunará en la EPEP N° 212 a las clases 1918 a 1960.Esto mismo se realizará en Portón Negro, donde el operativo se llevará a cabo en la EPEP N° 277.En Tres Lagunas se confirmó la EPEP N° 74 (1918 a 1960); en Villa Hermosa, la EPEP N° 40 y en Laguna Gallo, la EPEP N° 108.En el caso de General Belgrano, habrá dos establecimientos educativos habilitados: a la EPEP N° 235 deberán concurrir las personas nacidas de 1918 a 1950 y en la EPES N° 17, aquellos de las clases 1951 a 1960.Finalmente, en Loma San Pablo, de 1918 a 1960, se dispuso la apertura de la EPEP N° 296; y en El Cogoik será en la EPEP N° 125, también para las mismas clases.En ese marco, el intendente de El Espinillo, Carlos Sotelo, en declaraciones a esta Agencia, destacó que “estamos muy contentos y ansiosos por lo que acontecerá en nuestra localidad, porque como ya lo había anunciado el señor Gobernador, este sábado 10 se desarrollará la campaña de vacunación para los adultos mayores”.“Estamos muy orgullosos de cómo viene gestionando la pandemia el gobernador Insfrán y muy convencidos también de que este es el camino que tenemos que seguir transitando. Esta es la hoja de ruta que nos marca el Modelo Formoseño y hoy, más que nunca, hay que cuidar la salud, la vida y el bienestar de todos y cada uno de los formoseños”, marcó.Puso de resalto que “el trabajo previo al operativo de inmunización ha sido impresionante”, ya que “tuvimos la visita de los equipos de salud de la capital, que nos han orientado y guiado en la tarea organizativa”.“Se concretó un trabajo de verdadera militancia por la salud y la vida, puesto que se ha trabajado en el padrón de nuestros adultos mayores de la categoría 1960 y anteriores, no sólo de la zona urbana, sino también rural”, ponderó el jefe comunal.En ese sentido, afirmó que “los pobladores de las colonias Apayerey, Loro Cué y Villa Real van a estar recibiendo la aplicación de la vacuna en sus mismas comunidades, mientras que en la localidad de El Espinillo se ha desdoblado el operativo debido a la gran cantidad de vecinos que tenemos”.Por su parte, el intendente de General Belgrano, Aldo Minetti, acentuó en contacto con AGENFOR que “estamos preparados y ansiosos”, precisando que “en el padrón tenemos 1071 personas para vacunar”.Apuntó que “tenemos un trabajo planificado sobre el padrón y también previsto un operativo para acercar a las personas a los vacunatorios en los casos que no puedan acudir, o bien enviar a los domicilios a los vacunadores para inmunizar a quienes no puedan movilizarse”.“La gente está muy contenta y agradecida por esta gran campaña y estas acciones sanitarias que está llevando adelante el gobernador Insfrán a favor de la vida y la salud de los formoseños”, cerró.