Ponderan el acompañamiento de los formoseños a las recientes medidas sanitarias adoptadas

La diputada provincial del Frente de Todos (FdT) Margarita Batista dialogó con AGENFOR sobre la adhesión de la provincia al último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional.

En referencia, expresó: “En nuestro caso es muy importante que se haya adherido por el contexto que está atravesando Formosa, ya que vemos cómo se duplica el número de casos cada nueve días”, y calificó a la situación como una “curva ascendente de manera empinada”.

Esta realidad también se ve reflejada a nivel nacional, saturando el sistema sanitario en general, alertó. “En nuestra provincia sabemos que por ahora hay 84 camas habilitadas, pero existe un 70% de ocupación y además ha aumentado, de manera significativa, el número de fallecidos por COVID-19”,

Al destacar la toma de consciencia del pueblo formoseño sobre la situación epidemiológica actual, subrayó que “la mayoría del pueblo formoseño ha comprendido que, si hay una manera de frenar los contagios, es restringiendo la circulación. Los formoseños y las formoseñas, en su gran mayoría, han respondido acompañando estas medidas que se han tomado”.

Además, apuntó de manera contundente hacia los referentes de la oposición, calificándolos como “inescrupulosos que niegan todo y que convocan a marchas”.

No obstante, resaltó que de igual manera hay que seguir dialogando y explicando al pueblo sobre la situación y no tratar de convencerlos “porque el objetivo no es buscar convencer al otro y mucho menos hacer campaña política”, remarcó Batista.

“Si algo nos distingue de la oposición es que estamos trabajando de manera unida con una comprensión cabal de lo que está ocurriendo”, enfatizó.

La economía en época de pandemia

“Por supuesto que los cierres van a repercutir en la economía, pero también es cierto que se están instrumentando muchísimas ayudas, tanto desde el Gobierno provincial como Nacional”, puso de resalto la legisladora.

En contraste, “lo que está haciendo la oposición es utilizar la angustia de la población, la tristeza, el miedo y la desesperanza para hacer campaña política”, lamentó.

Clases

En relación a las clases presenciales, declaró: “Hay que decir algo que es muy claro. Todos estamos de acuerdo en que los niños deben ir a clases (en un tiempo normal), porque la socialización en la escuela es muy importante y el conocimiento nos hace libres, pero también debemos estar de acuerdo en que, al aumentar la circulación, elevamos el contagio porque que los niños también se enferman y transmiten la enfermedad”.

Sobre la realidad provincial, hizo notar que en los partes diarios se da a conocer el rango de edad de personas infectadas por el virus, advirtiendo que los contagios arrancan desde edades tempranas.

Abundó en esta cuestión, alertando que la mayoría de los casos positivos a coronavirus detectados diariamente no tienen nexo epidemiológico y muchos tampoco tienen síntomas, lo cual indica la elevada circulación comunitaria.

En esa línea, consideró como importante interrumpir durante 10 días hábiles la asistencia a las escuelas “con la idea de disminuir la circulación y transmisión del virus. “No estamos en contra de las escuelas, estamos a favor de la salud y la vida”, dejó en claro, categórica.

Vacunación

“La vacunación en Formosa empezó alrededor del 29 de diciembre. Hay un consenso nacional de que la segunda dosis se coloca a los tres meses, si alguien saca la cuenta, sabemos que todavía, la gran mayoría, no cumple con el requisito para colocarse la segunda dosis”, afirmó Batista, quien es médica pediatra.

Marcó que “si se ve el número de vacunas entregadas y colocadas, Formosa se ubica tercera en el ranking nacional por la cantidad de vacunas aplicadas en base a las recibidas”, destacando el criterio con el que se ha vacunado. “Cuando se anuncia una vacunación es porque cuenta con la cantidad de dosis de personas estimadas según el padrón electoral”, acentuó.

En ese sentido, resaltó que aparte de esos beneficiarios, también hay que tener en cuenta a aquellos que no pudieron inmunizarse en su respectivo turno, por diferentes circunstancias.

“La oposición a nivel provincial y nacional ha fomentado el nivel de contagio, ha estado absolutamente en contra de todas las medidas”, reprobó la legisladora.

Sin embargo, remarcó que “los formoseños somos un pueblo agradecido y esclarecido que sabe perfectamente que ninguno de nosotros le está haciendo campaña electoral”.

“Quiero llevar mi acompañamiento y pedirles que mantengamos la fe y la esperanza. Si tenemos dudas, consultemos y no nos dejemos guiar por personas que no les importan el daño y las consecuencias que puedan causar a la población, porque juegan con la salud y la vida de la gente por un voto”, cerró.