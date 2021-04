MásValeJuntas: Compromiso Formoseño interviene con murales el barrio Guadalupe

Este martes se inauguró el primero de cuatro murales que se realizarán en el marco de “Guadalupe Florece”, con el fin de concientizar sobre la violencia de género.

Participaron del evento la diputada Provincial, Inés Beatriz Lotto, la secretaria de la Mujer, Angélica García, la referente de la agrupación Compromiso Formoseño, María del Carmen Argañaraz, la comisaria Mayor Miriam Godoy, las directoras de los establecimientos educativos EPES N° 27 y JIN N° 8 y del Centro de Salud del barrio Guadalupe, y un grupo reducido de vecinas, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos en el contexto de pandemia.

“El fin es desnaturalizar la violencia de género a través del arte, pintando murales. Queremos transmitir a quienes son objetos de violencia de género, ya sea en el ámbito laboral, familiar, etcétera que ellas no están solas, que no es no y que sus derechos están resguardados porque tenemos canales para protegerlas”, indicó Inés “Betty” Lotto.

Asimismo, la licenciada Angélica García, añadió que “Compromiso Formoseño cierra el mes de la mujer con esta hermosa iniciativa que, a través del arte, deja una enseñanza. Mis sinceras felicitaciones para la diputada Betty Lotto, María del Carmen y Marcelo Ugelli por este claro mensaje de tolerancia cero a la violencia”.

Además, recordó que el organismo provincial tiene rango ministerial y cuenta con herramientas para acompañar los diferentes casos que se presenten; “tenemos herramientas, leyes, y un equipo capacitado. El gobernador de la provincia (Gildo Insfrán) fue ejemplo nacional en la lucha contra la violencia de género ya que en el 2007 creó la Secretaría de la Mujer con rango de Ministerio, una demostración clara y concreta del protagonismo que tiene esta problemática en la provincia. Es una bandera que llevamos y que otras provincias tomaron de ejemplo, hasta que hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en el país”.

Por su parte, María del Carmen Argañaraz, comentó que “acompañamos el Programa Guadalupe Florece, iniciando junto a los militantes y la participación de los vecinos la campaña de desnaturalización de la violencia de género con la campaña #masvalejuntas que se trata de una intervención urbana con murales en el barrio Guadalupe”.

“Dentro de la planificación de Guadalupe Florece, pensábamos con las compañeras de la agrupación de convertir en murales algunos espacios para dejar un mensaje de desnaturalización de la violencia de género; es el primero de cuatro murales, y luego se acompañará con una campaña gráfica, finalmente se trabajará con los vecinos y la Secretaría de la Mujer”, explicó Argañaraz.

Por último, agradeció el trabajo de la pareja de muralistas Celia Velazquez y Silverio Grael que forman parte del proyecto en el barrio “en el que militamos todos los días”.