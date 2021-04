García: “Los opositores expusieron a toda la provincia al virus y hoy son los primeros en querer hisoparse”

Cacho García al ser entrevistado por programa de TV

El Vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante, Hugo “Cacho” García, lamentó este jueves la actitud “sin sentido” del arco opositor formoseño cuando instó a marchas, movilizaciones, con actitudes mezquinas y soberbia, criticando fervientemente las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia en el marco de la pandemia.

El Concejal hizo mención al crecimiento de la curva de contagios en la Provincia, luego de las marchas fogoneadas por la oposición de Juntos por el Cambio y las decisiones de la Justicia.

“Esto ya lo veníamos advirtiendo. Fueron decisiones políticas de la oposición en un año electoral, donde la población está próxima a votar”. “Evidentemente hay algunos jueces intolerantes desde su incomprensión para que la gente ingrese al territorio provincial y hoy vivamos este tipo de situaciones”. “Esto deja mucho por desear”, analizó.

Y dijo: “No admiten que, en temas de salud, los que tienen que opinar son los médicos, con decisiones científicas, porque las libertades individuales deben ir acompañadas de decisiones científicas en este contexto de pandemia”, deslizó.

En contraposición a las decisiones de la Justicia, García recordó que el Gobernador Gildo Insfrán estuvo y está siendo asesorado por científicos y médicos con prestigio nacional e internacional.

“Amenazaron prender fuego la Casa de Gobierno, generaron movilizaciones masivas sin protocolos y hoy resulta que salen a cuestionar las decisiones que se tomaron”.

“Han generado toda esta situación dejando a los formoseños en una encrucijada con gente que empieza a tener síntomas y quienes estuvieron en las movilizaciones, ahora quieren saber dónde hay que hacerse los hisopados”, endilgó.

Para García es muy valorable la decisión política del Gobernador Gildo Insfrán de vacunar a la franja etaria de 60 años para arriba; lo que permitirá una resguarda para los mayores y evitar decesos.

En este mismo plano de declaraciones, el edil del Partido Justicialista alertó que “cuando hay flexibilizaciones, hay responsabilidades compartidas”; y “como ciudadanos debemos respetar las normativas sanitarias colectivas sobre ciertas decisiones individuales en el contexto de pandemia que juegan en desmedro de los demás”.

“Tenemos que ser críticos y no ser tan impertinentes”. “Miremos Paraguay donde la situación se ha desmadrado, Chile con miles de contagios a pesar que avanza la vacunación; o en Brasil, done la apertura no llevó soluciones económicas y hoy están peor”, lamentó García exhortando a la ciudadanía a tomar todos los recaudos en esta Semana Santa y extremar cuidados.

Finalmente, ponderó la fuerte inversión que realizó el Gobierno de la Provincia en materia sanitaria. “Las inversiones están hechas. Hay una decisión política desde hace mucho tiempo y un modelo que trabaja para todos los formoseños.

“Hay que cuidarse y juntarse lo menos posible y escuchar por el factor multiplicador del virus. Entre todos vamos a salir adelante”, avizoró esperanzado el Vicepresidente del Concejo Deliberante.