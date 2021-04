El vicegobernador Eber Solís encabezó apertura de capacitación en taquigrafía parlamentaria

El Dr. Eber Wilson Solís, vicegobernador y presidente nato de la Legislatura Provincial, encabezó este lunes la apertura del Curso de Capacitación en Taquigrafía Parlamentaria, impulsado desde el Parlamento Provincial

El ciclo de formación dio inicio con más de 700 inscriptos e inscriptas de distintas localidades del territorio formoseño como así también de otras provincias, constituyéndose en uno de los espacios formativos más demandados hasta el momento.

Se inscribieron 700 personas, no sólo de la provincia, sino también desde distintos puntos del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Quilmes (Bs. As.), Berasategui (Bs. As.), Corrientes, Puerto Madryn (Chubut), La Leonesa (Chaco), Río Turbio (Santa Cruz), Río Gallegos (Santa Cruz) y Paraná, entre otros.

Y de las localidades de Herradura, Pirané, Tres Lagunas, Belgrano, Fontana, San Martín II, Siete Palmas, Ingeniero Juárez, Palo Santo, El Espinillo, Las Lomitas, Laishí, Guadalcázar, El Colorado, Gran Guardia, Monte Lindo, Güemes, Los Chiriguanos, Clorinda, Mayor Villafañe, Perín, Villa Dos Trece, Ibarreta y Laguna Naick Neck.

“Esta formación cuenta con una planificación de aproximadamente 16 meses de duración, con evaluaciones de proceso que garanticen el aprendizaje significativo de los estudiantes y el acompañamiento continuo de las docentes a cargo”, se valoró desde Legislatura.

Este curso está dictado por las taquígrafas: Alba Morales, Amelia Centurión y Susana Quinteros, quienes conforman el equipo taquigráfico del Poder Legislativo de nuestra provincia, junto a Ana Mabel Núñez, Estela Giménez y Mauro Ruíz Díaz.

El propósito de esta capacitación es preparar a una nueva generación de personas interesadas en este sistema de escritura en el ambiente parlamentario. Con esta finalidad, durante el cursado, las profesoras guiarán a los estudiantes para que logren desarrollar las habilidades y las destrezas que les permitirán dominar esta técnica.

El curso se divide en dos espacios curriculares: Taquigrafía y Gramática. Los contenidos a tratar en cada área se complementarán con la intención de trabajar con fluidez y dinamismo en consonancia con los objetivos de la capacitación.

Al finalizar la cursada, los alumnos deberán ser capaces de escribir a una velocidad de entre 60 a 80 palabras por minuto, aplicar los contenidos aprendidos y traducir sin inconvenientes textos simples, respetando las cuatro propiedades básicas de textualidad: adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

Se trata de una oportunidad laboral y de crecimiento personal de gran envergadura para todos los que deseen recorrer este trayecto desafiante, pero estimulante, como lo es la adquisición de un sistema de escritura distinto al de la lengua materna.