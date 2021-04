El Gobierno provincial entregó insumos a pequeños productores de Riacho He-Hé y Laguna Blanca

Encabezó estas acciones el ministro de la cartera productiva y ambiental, el doctor Raúl Quintana, acompañado por el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán, el subsecretario de la Producción, el ingeniero Alejandro García; el subsecretario de Desarrollo Rural Territorial, el ingeniero agrónomo Martín Amarilla y los intendentes de ambas localidades.



En ese sentido, en la mañana, unos 80 productores bananeros de Riacho He Hé fueron beneficiados con la entrega de fertilizantes, mientras que los paipperos dedicados a la cosecha de tomates recibieron semillas y fungicidas; ambos con miras a fortalecer la producción.



En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ingeniero García destacó que en las instalaciones del exbanco de esa localidad se mantuvo una reunión con los productores tomateros.



“Fue un encuentro muy positivo”, evaluó, marcando que participaron entre diez a doce paipperos, debido a las medidas sanitarias vigentes por la pandemia de COVID-19.



No obstante ello, puso en relieve que el sector hortícola viene trabajando muy bien, “como una comunidad rural organizada”.



En esa línea, el jefe comunal, Rubén Solalinde, significó el importante aporte que realizan los pequeños productores riachenses al Plan Nutrir, “siendo uno de los proveedores más importantes de alimentos” para el programa nutricional creado por la provincia en octubre de 2018.



Por esta razón calificó la jornada como “una bendición” por el lanzamiento del Programa Provincial de Fortalecimiento al Productor Bananero con la entrega de insumos, lo mismo que a los horticultores del lugar.



Laguna Blanca



Posteriormente, los funcionarios del MAyP se trasladaron hasta la localidad de Laguna Blanca, donde se dio inicio a la asistencia con azúcar a productores apícolas.



“Este es un aporte no reintegrable del Estado provincial, para que puedan solventar sus colmenas en la época invernal”, informó a esta Agencia el ingeniero García, para que de esa forma “puedan tener durante el presente ciclo una muy buena producción”.



Después de ello, en horas de la siesta, la comitiva gubernamental estuvo en el predio de la asociación de productores ganaderos de la Macro Región Subtropical Norte, donde trataron con sus integrantes la organización de un remate de invernada que, según anticipó García a AGENFOR, “se proyecta su realización para el próximo 3 de junio”.



Cabe resaltar que todos los años desde la asociación se llevan a cabo remates de pequeños productores y que además sus instalaciones fueron renovadas y están próximas a ser inauguradas.



Fortalecer la producción



En ese contexto, el ingeniero agrónomo Amarilla, subsecretario de Desarrollo Rural Territorial, enfatizó que “desde el área el abordaje integral siempre está enfocado en fortalecer la producción de alimentos al ser la Región Subtropical Norte un polo productivo que concentra un gran número de familias paipperas”.



Por ello, acotó que se apuesta a “la diversificación de la producción que incluye también al sector apícola”.



IUF



Asimismo, también habló con AGENFOR el ingeniero Miguel Alonzo Torres, director del Instituto Universitario de Formosa (IUF), institución con sede en Laguna Blanca que cumple un rol estratégico en la formación de carreras dedicadas a la producción y el desarrollo de la provincia, teniendo como matrícula de estudiantes a hijos de productores paipperos.



Tras elogiar estas acciones realizadas por el Gobierno provincial, aprovechó para comunicar que “el laboratorio de físico química y biología fue concluido”, el cual además cuenta con un área de fitopatología para hacer los diagnósticos tempranos de principalmente los cultivos hortícolas.



También dijo que las obras que se realizan en la biblioteca están muy avanzadas, lo mismo que en el comedor de la institución.



Finalmente, puso de resalto que “los trabajos hidráulicos para el sistema de captación de agua de lluvia ya han finalizado”.

