Dalbón, tras el sobreseimiento de CFK en la causa Dólar Futuro: “Quedó demostrado el lawfare”

Los jueces entendieron que debía cerrarse la investigación luego de la pericia que hicieron los analistas de la Corte Suprema de Justicia diciendo que no había existido perjuicio para el Estado, según lo demostraron los balances del 2015 y 2016 del Banco Central. Y también aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables.



Al respecto, el doctor Gregorio Dalbón, abogado de la Vicepresidenta de la Nación, brindó una entrevista en exclusiva a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en la que aseveró: “Estoy indignado porque después de cinco años que una causa termine por inexistencia de delito es realmente un papelón”, enfatizando que “quedó demostrado el ‘lawfare’”.



El “lawfare”, explicó, se traduce en guerra judicial y es utilizado en Latinoamérica para combatir Gobiernos nacionales y populares a través de jueces, fiscales, políticos y periodistas”, que “fue lo que hizo el juez Claudio Bonadio –ya fallecido- al inventar una causa a través de funcionarios del Gobierno macrista”.





Por esta causa, CFK había sido procesada y embargada; lo mismo que otros funcionarios de su gestión. “Durante cinco años Cristina fue castigada y defenestrada por los medios de comunicación; así que no se va a reparar nunca el daño que le causaron”, repudió el letrado.







Además, diferenció que si bien “como dirigente política debe estar a merced de las críticas del periodismo, en el marco de la absoluta libertad de expresión, lo que no se puede permitir es la falta de respeto, porque de ella no se hablaba periodísticamente, sino que era insultada y se cometía violencia de género”.







En este punto, dejó en claro Dalbón que “no hubo punto de encuentro entre la realidad y la Justicia, porque lo que se intentó hacer con esta causa fue tratar de socavar su figura, solamente por una cuestión política”, ya que “no hubo bajo ningún punto de vista alguna prueba de cargo que le pudieran imputar”.







Tras caracterizar a la Vicepresidenta de la Nación como “una mujer que siempre mira para adelante”, estimó que conociéndola “no habrá ningún tipo de revancha contra quienes la denunciaron en la causa de Dólar Futuro”.







Si bien aclaró que su posición es plantear una demanda “por los cinco años de trabajo y todo el esfuerzo realizado para que paguen aquellos que armaron esta causa”, “seguramente Cristina me va a contestar no le des entidad y que siga para adelante”.







Ilícitos macristas







En otro tramo de la entrevista con esta Agencia, el abogado reconoció que CFK cada vez que fue citada por la Justicia para su alegado hizo de ello “un hecho político” y que “siempre estuvo a derecho”.







En cambio, “los que realmente se esconden son los que hicieron estas patrañas más grandes que se pudieron haber hecho durante la democracia y con la Justicia”, condenó, esclareciendo que “no fueron kirchneristas, sino aquellos que juzgaban al padre (Franco Macri), que se querían quedar con el Correo Argentino y que blanquearon millones de dólares a través de sus hermanos”.







Agregó que también en el Gobierno macrista “espiaban no solamente a su familia, sino a los presos”, profundizando que “fue un Gobierno que escuchaba las conversaciones de los reclusos en la cárcel, lo cual es violar sus derechos humanos; y cada una de estas cosas fueron descubiertas”, porque “dejaron las huellas marcadas” de estos ilícitos cometidos y que “tendrán que defenderse en el marco del derecho”.







“Una situación totalmente contraria a lo que vivió Cristina, que tuvo que defenderse de una guerra que provenía de la mesa judicial macrista; con periodistas a fines, jueces corruptos y fiscales procesados que apretaban a la gente para que hablara mal de ella”, fustigó con firmeza Dalbón, apuntando que “no lo digo yo, sino lo han declarado en la Justicia varios empresarios y dirigentes políticos que si no accedían a esto iban presos”.







“Eso es lo que vivimos con el macrismo y la Justicia que fue una verdadera vergüenza”, concluyó finalmente.

