Clorinda: Desmienten faltante de insumos para realización de pruebas PCR

El doctor Daniel González, responsable del Distrito Sanitario Nº XII, aseveró que “es totalmente falso” que exista un faltante de insumos para la realización de las pruebas PCR, ya que el Gobierno provincial “aseguró la provisión de los insumos necesarios para cuidar a toda la población”.

Consultado sobre la situación sanitaria en la segunda ciudad, el facultativo indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que si bien no quería apresurarse, hay indicios de que tendería a “amesetarse”.

“Estamos teniendo unos 800 hisopados y aparenta amesetarse, lo cual es un buen indicio”, consignó el especialista.

Sin embargo, apuntó que “no quiero que la comunidad lo interprete como una batalla ganada porque tenemos mucho camino por recorrer y necesitamos mantener la conciencia ciudadana individual y colectiva para mantener este amesetamiento y posteriormente ir mejorando la situación epidemiológica de Clorinda”.

Puso de resalto que “la comunidad está comprendiendo la situación”, lamentando que la pandemia “nos costó muchas vidas”.

“El COVID-19 cambió todo el paradigma, no sólo médico, sino también mundial. Necesitábamos comprender que esto es grave y que se hace todo el esfuerzo desde la provincia”, acentuó.

Además, hizo notar que “Formosa tiene una infraestructura de salud pública muy robustecida, pero de años atrás, no solamente en situación de pandemia”, agregando que “además, es una de las provincias con mejor cobertura de vacunación de acuerdo al stock de vacunas recibido”.

“Esto realmente habla de todo el proyecto político provincial llevado adelante por el gobernador Gildo Insfrán, que pone todo el arsenal médico, sanitario y biotecnológico para la salud de la gente, con equidad y sin ningún tipo de diferenciación”, significó.

Acotó que “la población debe tenerlo claro”, ya que “debemos ser parte de la solución, no del problema”.

Planteó que ello es en relación a “los eventos contagiadores y las reuniones que no nos llevan a nada bueno, donde hay 10 o 15 personas y se baja el nivel de alerta; no se usa correctamente el barbijo, no se respeta el distanciamiento social y se pone en riesgo la salud pública”.

“El virus se está comportando de una forma muy distinta, impactando en un grupo etario inferior al que estábamos considerando, en una evolución más aguda y con una potencialidad mortal incrementada en esa franja poblacional –alertó-. Esto hace poner en vilo a toda la sociedad”.

Comentarios irresponsables

Asimismo, el doctor González cargó duro contra “los comentarios irresponsables que causan efectos de temor y pánico en la población”.

En ese sentido, desmintió lo manifestado en algunos medios de comunicación, inclusive de una radio de esa localidad, sobre un supuesto faltante de insumos o reactivos para la realización de las pruebas PCR.

“Es una cosa totalmente falsa porque el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y el propio Gobernador aseguraron la provisión de todos estos tipos de insumos necesarios para cuidar a toda la población”, realzó.

“Ese tipo de comentarios entristecen”, evidenció a esta Agencia.

Para finalizar, recalcó la importancia de “ser parte de la solución, no del problema”, instando a “dar tranquilidad a la población e informaciones claras y corroboradas, colaborando entre todos para salir lo más rápido posible de esta pandemia”.