Vizcaíno: “A partir de 1995, cambió la historia de la región oeste de la provincia”

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Roberto Vizcaíno puso en valor las infraestructuras materializadas desde el Modelo Formoseño en salud y educación en la región oeste del territorio.

“Llegué en el año ’71 a lo que era la Misión San Andrés, que estaba sobre el río Pilcomayo”, comenzó relatando ante AGENFOR el legislador, experimentado conocedor de la zona.

Recordó que “en esa época estaban los wichís y los criollos, pero no existía la infraestructura. Llegábamos con picadas, no había comunicación, luz, agua ni nada de todo lo que existe hoy. De hecho, en San Andrés no había escuela primaria, nosotros la creamos con un grupo de compañeros paisanos, de caciques. La Nº 316”.

Luego, “por los desbordes del río Pilcomayo, nos fuimos a El Potrillo. El viejo y el nuevo. Y no sólo se hizo la escuela, sino todo lo demás que se fue generando y desarrollando después con el tiempo”.

“Es importante resaltar el contexto de El Potrillo dentro del Departamento Ramón Lista. Por ejemplo, en el ’71, cuando tuve la suerte de llegar y elegir mi lugar en el mundo, existían solamente seis escuelas en todo el Departamento. Sólo Santa Teresa, María Cristina, Lote 8, Tucumancito y El Chorro tenían escuela primaria y la mayoría de los chicos no podía ir”, comentó Vizcaíno.

Agregó que “en 1978, la escuela que estaba en Puerto Irigoyen también debió ser trasladada por los desbordes del Pilcomayo a lo que es El Quebracho. Fue la primera escuela-albergue de ese lugar, donde pudieron asistir muchos chicos”.

A partir de 1995, con Gildo Insfrán como gobernador, “la historia cambió para esa región”, subrayó. “Ese proyecto de provincia con el cual asumió el gobernador Insfrán marcó las líneas que había que seguir para que una comunidad pueda vivir en su lugar y desarrollarse”, destacó.

Bajo ese precepto “se fue desarrollando toda la infraestructura y pasamos de seis escuelas a más de 50 establecimientos escolares a metros de las comunidades y los parajes, además de los de Nivel Medio y los institutos terciarios”.

La salud

Respecto del plano sanitario, el diputado Vizcaíno recalcó que “no se pueden negar los establecimientos de salud de El Potrillo, El Chorro como cabecera, Lote 8 y María Cristina, además de los centros, como tampoco decir que no hay médicos o enfermeros, porque es una falta de respeto”.

En ese sentido, puso de resalto que, en el marco de la estrategia adoptada para hacer frente al COVID-19, se cuenta con un laboratorio para análisis de PCR y así atender la demanda del Departamento Ramón Lista.

“No quiero ser repetitivo, pero hay médicos, enfermeros y un sistema de salud que funciona que le da valor a la atención primaria de la salud, por eso se ha tenido estos resultados”, acentuó.

“Así como tuvimos un brote en el oeste, específicamente en El Chorro y Juárez, se logró contener y no tenemos casos en este momento”, significó.

Médico fallecido

En otro orden, el legislador recordó al doctor Enrique Servián, quien fuera director del centro de salud del barrio Toba, de Clorinda, el primer personal de salud de la provincia que recientemente falleció tras contraer coronavirus.

“Estamos muy tristes por el fallecimiento del doctor Servián –lamentó-. Nos ha pegado muy profundo, al igual que nos duelen las muertes de todos los formoseños por el COVID-19”.

Resaltó que “era un hombre comprometido con la comunidad que estaba en la trinchera contra este virus, como toda la gente de la salud. Su muerte nos ha impactado mucho”, finalizó.