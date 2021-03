Vera: “Hay sectores de la política que hacen su campaña a través del odio”

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Rodrigo Vera expresó su repudio a los destrozos generados en estos últimos días y a la campaña política llevada adelante por un grupo violento cargado de odio.

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica complicada que estamos viviendo estos últimos días, dónde se evidencia el brote infeccioso de COVID19 más grave que se ha dado en Formosa capital desde el inicio de la pandemia, con más de 150 casos activos y una curva ascendente muy preocupante, es que el Consejo Integral de la Emergencia COVID19 ha tomado ciertas medidas sanitarias, que implican restricciones, con el objetivo de intentar bajar la circulación evitando contagios y de esta manera, controlar los brotes, explicó en primer lugar.

El legislador expresó que hay personas que reclaman legítimamente con demandas atendibles, lo que no es aceptable es que montados en esos reclamos exista “un grupo de personas violentas, intolerantes y antidemocráticas que han tenido conductas agresivas, rompiendo vidrios de la Legislatura, intentando hacer desmanes en Casa de Gobierno, hiriendo a más de 20 policías que terminaron internados y uno de ellos en terapia intensiva con un traumatismo de cráneo”.

“Esto no tiene nada que ver con la libertad, ni con el derecho al trabajo, ni con una legítima protesta ante una medida sanitaria que consideran disvaliosa. El momento es aprovechado por un pequeño grupo que está exhibiendo un odio y un grado de violencia muy preocupante y que recuerda a otros momentos oscuros de la historia argentina” denunció en declaraciones a Agenfor.

Vera lamentó el vandalismo contra los monumentos a Eva Perón y a Juan Domingo Perón ubicados sobre la Avenida 25 de Mayo y remarcó que hay que repudiar toda actitud violenta y antidemocrática, en este caso camuflada bajo consignas libertarias.

Añadió que hay sectores de la política que hacen su campaña a través del odio, generando discordia, mintiendo, sesgando la información sobre la provincia. “Esto parece ser la única manera de hacer política que tiene la oposición formoseña, quienes necesitan mostrar a los medios porteños una imagen distorsionada de nuestra realidad provincial, por más que eso signifique una profunda falta de respeto hacia el pueblo formoseño y el intento permanente de sembrar discordia”.

“Nosotros valoramos la paz social de nuestra provincia y lo debemos cuidar entre todos como un bien preciado, porque refleja nuestra identidad y nuestra forma de ser” subrayó.

Sobre las medidas sanitarias

Al defender las medidas sanitarias provinciales, recordó Vera que la provincia tiene 800 kilómetros de frontera con la República del Paraguay, país que ha declarado la alerta roja por récord de contagios, muertes y por tener un sistema de salud colapsado. “No se puede pretender una liberalización total, porque el resultado sería catastrófico. Hoy ya existe circulación viral comunitaria en la ciudad capital y un aumento alarmante de casos. Debemos ser conscientes que los encuentros sociales o aglomeraciones donde no se tiene en cuenta los cuidados necesarios, como el uso del barbijo y no hay distanciamiento social, automáticamente se convierten en posibles focos de contagios. Debemos ser responsables para no llevar el virus a nuestras casas, porque el precio de esa imprudencia también lo pagan nuestros seres queridos, especialmente los adultos mayores” pidió.

Operación mediática

En otro pasaje de la entrevista, señaló que los medios hegemónicos de comunicación porteños, hace años son herramientas de la campaña electoral de la derecha argentina, siendo la plataforma electoral de Mauricio Macri en el 2015, apoyándolo abiertamente en el 2017 y luego en 2019, a pesar de perder las elecciones.

“Hoy buscan de manera permanente socavar a todos aquellos dirigentes más importantes del peronismo nacional, y es aquí donde la figura de nuestro Gobernador Gildo Insfrán se vuelve centro permanente de golpes mediáticos” enfatizó.

“Ellos –medios nacionales- no vienen a mostrar la realidad de Formosa ni hablar con todos los sectores, llegan con el objetivo de operar y mentir” subrayó el dirigente.

“No podemos aceptar ese permanente agravio de infantilizar al pueblo formoseño, tratándonos como incapaces o argentinos de segunda. Por más que les duela, hace mucho tenemos los pantalones largos y elegimos nuestro propio destino. Es más, los hechos demuestran que sabemos votar mucho mejor que ellos” enfatizó.

Sostuvo que “la madurez del pueblo formoseño, la guía de nuestro Modelo de Provincia y la conducción del Gobernador Insfrán nos han permitido transformar profundamente a Formosa en todos estos años. Tenemos grandes proyectos por realizar y desafíos por superar. La pandemia es uno de ellos, y así como hemos hecho un trabajo extraordinario hasta ahora, vamos a seguir cuidando de la salud y la vida de la población contemplando las legítimas aspiraciones e intereses de todos los formoseños. Ya sabemos que con unidad, organización y solidaridad, no existen obstáculos que no podamos superar".