Solís: “Cuando hablamos de una pandemia, nadie puede salir ganando ni electoral ni económicamente”

El vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó que los resultados sanitarios de la provincia ante la pandemia “son producto de la decisión del gobernador Gildo Insfrán”, ya que “nunca hubo duda alguna en defender la salud y la vida de todos los formoseños”.

Al ser consultado por las políticas sanitarias que se llevan adelante en la provincia por la pandemia del coronavirus, respondió: “Esta política sanitaria empieza hace casi un año con el Decreto Nº 100 que establece la creación del Consejo Integral de la Salud COVID-19, que es presidido por el gobernador Insfrán junto con su gabinete ampliado”.

“A partir de allí, todos los días, desde horas tempranas hasta antes de la lectura del parte oficial, este Consejo trata el tema sanitario y epidemiológico. Luego, van surgiendo otros aconteceres que hacen a la vida cotidiana de los formoseños y las formoseñas”, explicó y agregó que “el Estado no se puede detener y nunca se detuvo en esta situación”.

Refiriéndose al desarrollo político en este contexto de pandemia argumentó: “Sí, por supuesto, se fue amoldando y acomodando a esta circunstancia que ha sorprendido al mundo. Los resultados que hoy tiene Formosa, en materia sanitaria, son producto de la decisión política del Gobernador, ya que nunca hubo duda alguna en defender la salud y la vida de todos los formoseños. Lastimosamente tenemos que decir, y con un dolor en el corazón, que hoy en la mesa de 21 familias formoseñas va a faltar alguien”.

Ampliando este concepto, manifestó: “Estos datos objetivos de la realidad (…) tenemos que trasladarlos a nivel nacional, donde hay más de 51 mil familias en las que falta alguien”.

En referencia a estas realidades estadísticas, resaltó que el resultado epidemiológico formoseño, con la menor taza de contagio y de fallecidos, es producto de la decisión política sanitaria del gobernador Insfrán y del acompañamiento del pueblo, quien entiende y comprende que la salud y la vida de todos es lo más importante.

Dura situación epidemiológica en países cercanos

“Uno ve con asombro y tristeza como en muchos lugares se mostraban los cajones, cómo se acondicionaban los cementerios (…). Parecía que estas situaciones estaban muy lejos (…) y después empezó a golpear en lugares muy cercanos. Primero en países próximos, luego en provincias vecinas y sin embargo en Formosa seguimos dando resistencia y defendiendo la salud y la vida de lo formoseños”, indicó el Vicegobernador.

Como parte del análisis se refirió a lo que viene aconteciendo en dos países aledaños como Paraguay, con la declaración de alerta roja sanitaria y Brasil con la aparición de nuevas cepas que han producido el colapso del sistema de salud.

Al respecto, agregó: “Cuando vemos esos informes de países muy cercanos, hace que estemos alerta, reforzando los cuidados y a la vez, generando más consciencia social, para que entre todos podamos salir lo más pronto de esta situación y con el menor costo posible”.

Hechos acontecidos días atrás

Por otra parte, el doctor Solís indicó que nadie sabía que la pandemia iba llegar, cuánto va a durar y qué consecuencias dejará.

En relación a ello especificó: “Una de las situaciones que trajo es de mucha incertidumbre, otra, la de aflorar los pensamientos o sentimientos de un sector de la sociedad que, gracias a Dios, es minoritario y que privilegia ciertas situaciones económicas pensando en sacar algún rédito y que también privilegia cierto sector de la política, también pensando en sacar un rédito, pero, cuando hablamos de una pandemia (…) nadie puede salir ganando ni electoralmente, ni económicamente. Para el mundo es una situación difícil y compleja”.

“Por eso, cuando uno comprende esa situación, realmente entiende por qué algunos sectores son reaccionarios y violentos ante medidas que se van tomando con resultados concretos. Porque si me dicen que las políticas llevadas adelante por el Gobierno de la provincia, en materia sanitaria, no dieron los resultados, entonces ahí se tendrían que modificar ciertas cosas”.

Al respecto, amplió: “Todas las medidas implementadas y que se van a seguir tomando en Formosa, con un sentido epidemiológico y con el fin de cuidar la vida, han arrojado resultados óptimos y van a seguir siéndolos con el acompañamiento de la gente”.

En referencia a los ataques vandálicos ocurridos días atrás declaró: “Estos hechos nos sorprendieron a todos porque el pueblo formoseño es pacífico. Si hay algo que nos ha caracterizado es que el pueblo de Formosa es de paz, ya que las conquistas y las luchas que siempre se han logrado han sido en paz”.

Sobre las personas violentas que quieren aprovechar esta situación para poder imponer una idea, una posición económica o electoral, indicó que en la Capital Federal “tienen más de 8 mil muertos” y que está seguro que jamás se han tomado un tiempo para preguntarse si esas personas tuvieron una atención médica o una muerte digna. “En Formosa, vamos a seguir trabajando y defendiendo la salud y la vida de los formoseños”, remarcó.

Vandalismo

En relación a los actos vandálicos y de destrozos que en los últimos días se han registrado en la ciudad capital, el doctor Solís expresó: “Forma parte de ese sector reaccionario, que ha destrozado lugares públicos, que ha amenazado con quemar la Casa de Gobierno, que ha producido muchos destrozos en la Legislatura, en la peatonal, en la calle y que ha arrojado elementos contundentes contra la policía”.

Refiriéndose específicamente a los daños causados en el busto del general Juan Domingo Perón y Evita, manifestó: “Cuando ejercen violencia contra un símbolo que nos representa a todos los formamos parte del Movimiento Nacional Justicialista, lo que intentan hacer es seguir provocando a un pueblo donde lo que reina es la paz”.

Además, aclaró que “puede haber diferencia en situaciones que incomodan a algunos”, pero cuando se trabaja con el objetivo claro de defender la vida y la salud “lo que va a traer a futuro a nuestra provincia es amor y paz”.

Visitas opositoras

Ante la presencia de funcionarios de Juntos por el Cambio en la provincia, el Vicegobernador se preguntó: “¿Qué propuestas o qué han hecho en todo este tiempo de pandemia? ¿Qué han hecho anteriormente?”.

“Solamente queda al descubierto que jamás han aportado una idea para contribuir ante esta situación de pandemia”, afirmó y agregó: “Cuando uno hace el análisis de todos estos días de protesta, ellos la concluyen sentados tomando bebidas alcohólicas (…) cuando el ejemplo que tienen que dar es totalmente distinto”, reprendió.

“La visita de estas personas que vienen de Capital Federal no trae ningún aporte. Lo que vienen a hacer es querer romper ese vínculo que existe entre el Gobierno y el pueblo, pero, claramente no lo van a lograr porque acá hay un pueblo que quiere vivir en paz, donde la violencia física hacia instituciones públicas o simbólicas o hacia un partido político que no lo representa. Los formoseños somos un pueblo que aprendimos a construir en paz y en respeto hacia el prójimo”, significó.

Desprestigio mediático a nivel nacional

En relación a los ataques mediáticos de desprestigio que tiene como protagonista al Gobernador, el doctor Solís advirtió que esto viene ocurriendo hace tiempo, porque hay cierto sector hegemónico al que no le gusta ni comprende que Formosa va a mantener la posición que arroje resultados en beneficio de la gente.

“El gobernador Insfrán ha tenido en los cuatro años del Gobierno anterior una posición firme de defender los intereses de nuestro país y la de los formoseños. Se ha plantado en la vereda de enfrente de políticas neoliberales muy fuertes y jamás dudó en defender los intereses del formoseño. En este caso específico jamás va a dudar en defender también la vida y la salud”, puntualizó.

Y continuó: “Esta gente que viene de otros lugares del país llega a hablar con un objetivo electoral, mientras el nuestro es un objetivo sanitario”, puesto que “no queremos que se muera ningún otro formoseño o formoseña porque nos duele en el alma”.

Además, sobresaltó la labor que llevan adelante los distintos organismos que se encuentran en la primera línea de contingencia, cuidando y velando por todos los ciudadanos que vivimos en este suelo formoseño. “Créanos, es inmenso el esfuerzo que lleva adelante la fuerza de seguridad, el personal de salud y así cada uno desde el lugar que nos toca”, puso de resalto.

En contexto a los dichos de los medios nacionales, manifestando que en Formosa no hay clases, el vicegobernador Solís certificó: “El año pasado 77 mil alumnos fueron a las escuelas en 1077 establecimientos educativos, pero la situación sanitaria de hoy hace que en la capital de Formosa y de Clorinda no sea posible la presencialidad”, aclarando que “no es por un capricho o porque no se quiera, sino que se trata de los resultados de la situación sanitaria epidemiológica que hoy viven estos dos lugares”.

Y argumentó que, debido a esta situación, otra estrategia sanitaria que se lleva adelante es el proceso de vacunación teniendo en cuenta los lugares con una situación epidemiológica más compleja, para que así, a medida que se obtiene la inmunización de estos sectores, de a poco se pueda ir recuperando la normalidad anhelada por todos.

Vacunados con respeto y amor

“El Gobernador en sus redes mostró las imágenes del cuidado y el trato a nuestros abuelos en el proceso de vacunación. Es de la misma forma y con el mismo cuidado que fueron tratados los docentes cuando fueron vacunados”, indicó.

Y acotó: “Lo que sucede en otros lugares, como la CABA, tendrán que dar cuenta a su pueblo. Lo que sucede aquí en Formosa, es que se tiene un criterio humanista y cristiano (…)”.

“En este proceso de poder llegar a la normalidad, vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo necesario para que en cada accionar del Estado provincial, por las indicaciones del gobernador Insfrán, mantengamos el cuidado de cada uno de los que están trabajando, en la primera línea de batalla, pero así también, de todo el pueblo formoseño”.

Inauguraciones educativas

Para finalizar, el doctor Solís se refirió a las inauguraciones que se llevaron a cabo este jueves en la localidad de Fortín Lugones, indicando que estas entregas se le deben añadir a las realizadas la semana pasada y sumar al 42% de aumento salarial único en el país.

“Les pido que pregunten, miren, observen, ¿Qué otro Gobernador, en menos de dos semanas, ha entregado seis escuelas? ¿En qué lugar del país o de la región un Gobernador ha dado el 42% de aumento salarial en una situación de pandemia, en una situación de crisis económica, social, política, como está sufriendo todo el mundo entero? En esta situación, el doctor Insfrán sigue demostrando que lo primero siempre va a ser el pueblo de Formosa”, finalizó.