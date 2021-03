Solalinde agradeció las obras educativas para su localidad e instó a “estar más unidos que nunca”

Reactivación del Riacho He Hé



Por otra parte, el profesor Solalinde recordó que durante el 2020 la localidad sufrió una de las peores crisis hídricas de su historia, en este sentido agradeció y valoró la visión del gobernador Insfrán en reactivar el Riacho He Hé a través de una colosal obra hidrovial; “como no agradecer la obra hídrica del Riacho He Hé, una megaobra planificada hace años atrás y que demostró la importancia de la previsión que usted realizó en su momento”.



“El Riacho He Hé tiene dos significados muy especiales para quienes hemos crecido sin ver agua en el riacho y muchas veces le preguntábamos a nuestros padres ¿había agua en este riacho?, hasta que un día llegó el agua al riacho, riacho que le da nombre a nuestro pueblo así que nos toca el corazón”, agregó.



Y puso en relieve que “esta obra también significa vida porque el agua del riacho permitió abastecer con el vital líquido a toda la comunidad y las colonias que componen Riacho He Hé y sostener así la producción. Usted prepara los proyectos no solo para hoy, sino para mañana”.



Para finalizar, subrayó que Insfrán es uno de los hombres que sigue al pie de la letra las palabras del General Juan Domingo Perón, “ya que los hijos de los formoseños, de paipperos, pueden acceder a infraestructuras como estas. Muchas gracias por hacer realidad siempre su premisa de que el formoseño viva donde viva tiene las mismas posibilidades y que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. Por otra parte, el profesor Solalinde recordó que durante el 2020 la localidad sufrió una de las peores crisis hídricas de su historia, en este sentido agradeció y valoró la visión del gobernador Insfrán en reactivar el Riacho He Hé a través de una colosal obra hidrovial; “como no agradecer la obra hídrica del Riacho He Hé, una megaobra planificada hace años atrás y que demostró la importancia de la previsión que usted realizó en su momento”.“El Riacho He Hé tiene dos significados muy especiales para quienes hemos crecido sin ver agua en el riacho y muchas veces le preguntábamos a nuestros padres ¿había agua en este riacho?, hasta que un día llegó el agua al riacho, riacho que le da nombre a nuestro pueblo así que nos toca el corazón”, agregó.Y puso en relieve que “esta obra también significa vida porque el agua del riacho permitió abastecer con el vital líquido a toda la comunidad y las colonias que componen Riacho He Hé y sostener así la producción. Usted prepara los proyectos no solo para hoy, sino para mañana”.Para finalizar, subrayó que Insfrán es uno de los hombres que sigue al pie de la letra las palabras del General Juan Domingo Perón, “ya que los hijos de los formoseños, de paipperos, pueden acceder a infraestructuras como estas. Muchas gracias por hacer realidad siempre su premisa de que el formoseño viva donde viva tiene las mismas posibilidades y que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”.

El intendente de Riacho He Hé, profesor Rubén Solalinde, agradeció al gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán por los dos establecimientos educativos inaugurados este martes 2 de marzo en la Colonia Martín Fierro, y por cuidar la salud y la vida de los formoseños, a la vez, repudió los constantes ataques mediáticos con trasfondos políticos.En este sentido, resaltó que el gobernador Insfrán inaugure el Ciclo Lectivo 2021 con nuevas obras para que más niños, niñas y adolescentes puedan acceder a establecimientos educativos de primer nivel. En este caso, se trata de la EPEP N°264 “Padre Gabriel Grotti” y el EJI N°12 “Sala Lunita Mimosa” en la Colonia Martín Fierro.“Es para nosotros, señor Gobernador, un día más que especial y es inevitable no mostrar la emoción por tenerlo con nosotros presente en un día en el cual desde nuestras localidades se dan lanzamiento al Ciclo Lectivo 2021 con cuatro flamantes unidades educativas, cosas muy pocas vistas en el país y que se logran cuando tenemos el mejor gobernador de la República Argentina, que es el gobernador Gildo Insfrán”, indicó el jefe comunal al momento de dar su discurso.Asimismo, reflexionó en que debido al contexto sanitario “hoy tal vez este lugar no está como años anteriores, colmado de miles de personas, pero debemos entender y comprender que hoy lo más importante es cuidar la salud y la vida, son tiempos difíciles”.En este orden, continuó “usted siempre nos dijo (al gobernador Insfrán) que cada obra es un acto de amor y que cada acto de amor sale del corazón; por eso yo siento que hoy en este lugar están presentes miles de corazones de formoseños y formoseñas que le queremos decir muchas gracias por su trabajo incansable, diario, por cuidar lo más importante que tenemos que es la vida y la salud”.“También somos miles los que acompañamos y reafirmamos todas las medidas sanitarias que usted lleva adelante conjuntamente con todo el equipo de Gobierno y también somos miles los que repudiamos enérgicamente todos los actos maliciosos de los grupos periodísticos hegemónicos -que disfrazados de periodismo- no hacen otra cosa más que responder intereses políticos partidarios de un sector de la Argentina que no digieren que usted ha sido el hombre más importante en la unidad nacional, quien permitió que vuelva a la República Argentina la independencia económica, la Soberanía Política y la Justicia Social; eso les duele, pero no se preocupe que somos miles de voluntarios que vamos a defender la salud y la vida”, enfatizó Rubén Solalinde.En este contexto, el intendente puso de resalto las intenciones detrás de los ataques mediáticos a Formosa; “no es casualidad que nos ataquen y para los formoseños es un orgullo el manejo de la pandemia, los números indican que es el mejor manejo sanitario del país y ésta es una campaña maliciosa y malintencionada con la intención de desgastar al hombre clave de la unidad del peronismo nacional”.Marcó además que “por aquí andan los corresponsales del odio, pero como usted siempre dijo: somos un pueblo valiente, decidido y tenaz, un pueblo organizado, unido y solidario, sobre todo, un pueblo esclarecido. Así que pueden venir con sus cámaras, operaciones mediáticas pero el Modelo Formoseño estará apoyado en los hombres y mujeres que nacimos en esta tierra y que no nos vamos a dejar convencer por ninguno de otro lado. Tenemos que estar más unidos que nunca”. Y en esta línea, repudió a quienes “todos los días invitan al contagio, a la pérdida de vidas humanas”.