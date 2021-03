Por el aumento de contagios Covid, instan a profundizar el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes

Además, solicitaron a los contactos estrechos que colaboren con la investigación de los nexos para un mejor control del virus.

El ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, se refirió al aumento del número de casos positivos de COVID 19 en el territorio provincial, principalmente en la ciudad capital e instó a la sociedad formoseña a profundizar el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes para el control del virus.

“Estamos trabajando muy intensamente con equipos que están trabajando muchas horas por día, fines de semana, sin descanso, para detectar los casos positivos, por eso están las recorridas, en los domicilios, casa por casa, buscando detectar la mayor cantidad de casos posibles”, indicó.

Y aclaró: “Una vez que detectamos estos casos positivos, son trasladados de forma inmediata a un Centro de Prevención Sanitaria (CAS), dependiendo si son asintomáticos tenemos dos hoteles habilitados con cuidados médicos, enfermería y protección familiar que corresponde y también aquellos que tienen síntomas o alguna gravedad mayor son trasladados al Hospital Evita”.

En esa línea, el funcionario declaró que, también, se trabaja de manera intensa con los contactos estrechos, que son las personas o familias que conviven con los positivos o que compartieron con ellos alguna actividad cercana como ser compañeros de trabajo, con quienes intercambiaron alguna bebida o un viaje de más de dos horas, sin la protección correspondiente.

“Por eso insistimos en el uso de barbijo, lavado frecuente de manos y medidas que evitan el contagio, por más que uno esté en contacto cercano con un positivo”, manifestó.

Asimismo, Gómez explicó que esta búsqueda de contactos estrechos es fundamental para trasladarlos a un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP), habilitados en toda la provincia y pidió a la población colaborar “entendiendo que esta es una medida sanitaria indispensable si queremos frenar este avance del virus”.

Internación domiciliaria

En cuanto a la internación domiciliaria, el ministro remarcó: “Aquellas personas que requieran una internación domiciliaria por supuesto que también está contemplada la medida, que es fundamentalmente en el caso que existan menores, pero es la excepción, no la regla”.

Y recordó que, antes de habilitar este tipo de internación, se realiza una inspección socio-ambiental del domicilio, de parte de trabajadores y trabajadoras sociales, “de manera tal que se determina si ese lugar está o no en condiciones de que haya un positivo o que sea un contacto estrecho”.

“Nos ocurrió en algunas oportunidades que hicieron la cuarentena domiciliaria y no cumplieron, entraban los vecinos y otros vecinos denunciaron situaciones de esta naturaleza. Hay domicilios que no tienen todas las condiciones para cumplir una cuarentena segura desde el punto de vista sanitario para la no propagación del virus como ocurre frecuentemente”, fundamentó.

Caso de El Colorado

Por último, el responsable de la cartera sanitaria, señaló que el caso positivo detectado este miércoles en El Colorado, no es autóctono de esa localidad, sino que se trata de un contacto estrecho positivo de Formosa Capital.

“Es un trabajo intenso el que se hace y pedimos la mayor colaboración posible de las personas para que nos ayuden a detectar estos casos; y a los positivos les solicitamos que respondan con la verdad cuáles son los contactos estrechos, que traten de recordar, porque esta información es fundamental para que podamos estudiar estas personas y tomar las medidas sanitarias correspondientes”, argumentó.

Y concluyó: “Si trabajamos mancomunadamente esta situación va a ser controlada, pero se requiere la colaboración de la población”.