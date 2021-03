El juez federal N°1 Pablo Fernando Morán se mostró contrariado con publicaciones del canal Todo Noticias y una declaración de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) luego de que dictara una medida para garantizar la seguridad personal y libertad para realizar sus labores al equipo periodístico de ese canal porteño, a pedido de sus abogados.

El magistrado explicó que el equipo, luego de presentar un hábeas corpus, que fue declarado abstracto, pudo ingresar a Formosa, con un protocolo excepcional.

“En algún momento del fin de semana me presentan un escrito los abogados diciéndome que consideraban que corría riesgo su trabajo profesional e incluso su vida en Formosa, y ante eso dispuse que a través de la Policía se le garantice su integridad y que puedan realizar su labor periodística y puedan trasladarse por toda la provincia” explicó el juez en declaraciones a Radio Formosa.

No obstante, el equipo rechazó la cobertura de seguridad de la Policía y exigió que sea la Gendarmería Nacional quien los acompañe.

“Veo en ese canal un cartel que dice Insólito: la Justicia de Formosa le ordenó a la policía local custodiar al equipo de TN que trabaja en la provincia e incluso saca un comunicado ADEPA, lo cual me sorprendió más todavía, (acusándome) de que le había puesto la policía a amedrentarlos” explicó.

“Lo perplejo que me quedo, de que me pidan una medida restrictiva, lo hago, garantizando su libertad de desplazamiento, y pasa esto” insistió Morán.

“Yo no estoy vigilando a nadie, al contrario soy partidario total y absoluto de la libertad de prensa” insistió el juez al responder las denuncias periodísticas del canal TN.

Explicó aún más al señalar que “La idea de que los acompañe la policía era para abrirles camino, incluso hacerles de guía, por si en alguna localidad del oeste provincial podían encontrar algún tipo de hostilidad. Pero ellos lo quisieron entender así…”.

Aclaró que la custodia estuvo a cargo de personal policial provincial, compuesto por mujeres, por tratarse de una periodista mujer, quien lidera el equipo periodístico, a fin de garantizarle la libertad de circulación y trabajo.

“Siento una molestia, porque le garantizamos la libertad de trabajo, de prensa, no se trataba de una vigilancia en absoluto (...) y me indigna que digan que les puse vigilancia, no tengo nada personal contra nadie” subrayó Morán.