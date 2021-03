Los hermanos sean unidos

León Trotski decía que la diferencia entre agitación y propaganda consiste en que, la agitación dirige muchas personas por poco tiempo, mientras que la propaganda trabaja con pocas personas durante mucho tiempo. Lo que hemos visto en estos días es la agitación instigada por periodistas militantes porteños para convulsionar la tranquila vida de los formoseños en un momento de grave crisis sanitaria mundial. Son los mismos medios que nunca han hablado del notable crecimiento de Formosa, continuo y armónico conforme a un modelo propio. Y ahora, después de una tarea de ablandamiento, mediante programas que pintan una Formosa inexistente, han venido a exacerbar una protesta pacífica y comprensible, en un desborde violento, a un enfrentamiento entre hermanos.

¡Qué diferente esa actitud con la del Papa Francisco que no vaciló en viajar a la zona más caliente del planeta donde hace pocos días las bombas norteamericanas castigaban a la población civil, a llevar un mensaje de paz y amor! ¿Quién hubiera podido pensar que las tres ramas de la descendencia de Abraham pudieran orar juntas por la paz y la convivencia?

Afortunadamente el pueblo de Formosa no se ha dejado llevar por esos periodistas y políticos foráneos (que no vinieron como prensa ni como dirigentes de partidos políticos, sino como agitadores que querían encabezar la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno). Nuestro pueblo ha reaccionado, y encaminado sus disidencias por el camino pacífico propio de su condición de pueblo digno, libre y educado. Dicho en otras palabras, le hemos mostrado al país que no estamos de rodillas ante ninguna dictadura ni somos anarquistas incendiarios. Tenemos un gobierno que hemos elegido libremente y una oposición que cumple su rol en el marco de nuestras instituciones constitucionales. Algún loquito de uno u otro lado habrá siempre, por eso del teorema de Baglini y es inevitable, pero es parte de toda democracia.

Tenemos quienes habitamos en esta hermosa provincia nuestras diferencias, pequeñas y grandes, pero por sobre ellas debemos continuar unidos como hermanos porque si no...ya sabemos lo que pasa.

Ricardo Rodolfo Raúl Roquel

