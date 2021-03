Intendentes del Oeste defendieron la continuidad democrática en Formosa

Los jefes comunales del oeste formoseño, Adolfo Pérez, intendente de Pozo de Maza, Orlando Blasco intendente de El Chorro, y Rafael Nacif, Intendente de Ingeniero Juárez, indicaron que “en los últimos meses, nuestra provincia fue el centro de diferentes ataques por los medios de comunicación nacionales, por dirigentes de la oposición nacional y provincial, que intentan conseguir a toda costa la intervención federal, de un gobierno constitucional, ratificado en las elecciones por el voto del pueblo, un pueblo que entiende que transitamos un camino en el que solo la unidad, la organización y solidaridad nos garantizaran poder sobrevivir y progresar en un contexto de pandemia mundial en el que día a día, los indicadores muestran que las cantidad de infecciones y muertes por coronavirus se multiplican, en tanto que en Formosa, gracias a las políticas sanitarias aplicadas nos mantenemos a salvo, prácticamente como en una isla en el medio del mundo”.

“Entendemos por ello, que a quienes quieren desestabilizar nuestro gobierno, no les importa que demostremos lo federal de nuestras políticas públicas, ni enumeremos cómo se asiste a cada formoseño integralmente, en el lugar que resida, acercándole las soluciones, escuchando sus necesidades, y tomando los desafíos como un eje de acción y de conducta”, dijeron.

“Nosotros estamos todos los días del año, no solo cuando se acercan las elecciones, como pasa con la oposición en estos momentos”, remarcaron.

“Por eso les pedimos nuevamente, que no se dejen confundir, y que se preparen, porque la idea no es solo montar campañas de desprestigio, el objetivo es la intervención federal, arrasar con todo lo que fuimos construyendo en medio de un sin fin de problemas y situaciones que nos pusieron en desventaja pero de las que salimos airosos, recordamos en ese orden de cosas, los cuatro del gobierno nacional anterior, que no gestiono ninguna obra pública para Formosa, abandono que se vio en el área social, y en todas los demás espacios de la vida cotidiana. Y, en ese momento, fue el sr Gobernador de la Provincia quien le dio la mano a todas las intendencias y las comisiones de fomento que integran el territorio formoseño, y para todo lo que el centralismo porteño nos negó, hubo una respuesta provincial; con programas de apoyo y desarrollo que nos permitieron seguir haciendo. Y fue el Gobernador de todos y todas los formoseños, el que reorganizo la región, y hasta estabilizo en el orden político interno al partido nacional justicialista, porque entendió que la unidad fortalece, y que había que ponerle el hombro a la adversidad creando o sosteniendo espacios en los que todos se sintieran representados, pudieran hacer valer sus derechos y pudieran pelear para se cumplan los de todos”, explicaron.

“Hoy, quienes nos atacan, vienen a llevarse a eso. A intentar terminar con la capacidad de liderazgo, que tiene el Gobernador de la Provincia, una provincia que fue puesta como ejemplo por el actual presidente de los Argentinos el Dr., Alberto Fernández. Los que odian la república, dicen que somos un país aparte, a esos grupos no los interesa otra cosa que derrocar la voluntad popular. Vienen por todo. Y no los vamos a dejar”, detalló.

“Por todo ello, una vez más, repudiamos los ataques de los que somos el centro como Gobierno y como pueblo, llamamos a todos nuestros compoblanos a prepararse porque esto va a seguir, entendemos que la idea de la intervención federal ya está sembrada y que toda una estructura se monta y trabaja para avanzar en ese orden. Ellos vienen por nuestra salud, propiciando los contagios, vienen por nuestra libertad, por nuestra organización, por nuestra representatividad”, detallaron.

“Hay que resistir, desde todos nuestros puestos, sin responder a la violencia con a que ellos se manejan, cuidando nuestra paz social, pero entendiendo que tenemos que defender lo que con tanto esfuerzo pudimos conseguir. Esta es una situación más que tenemos que transitar y superar. Y al señor gobernador de la provincia le decimos que no está solo, porque cuenta con cada uno de todos nosotros”, finalizaron.