Ibáñez respondió al diputado de la oposición: “Indudablemente la administración de Insfrán no fue parecida a la suya”

El responsable de la cartera económica hizo un recuento de las deudas adquiridas por el ex gobernador, devenido en legislador nacional.Consultado acerca de las declaraciones de unos de los diputados nacionales del arco opositor, que está de visita en la provincia de Formosa y se refirió a la administración de la provincia a cargo del Dr. Gildo Insfrán, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, expresó su lectura al respecto.“Este diputado nacional, fue gobernador de una provincia argentina y realmente en su gestión, sus primeros seis meses, año 2016, recuerdo cuando comenzaba este festival de endeudamiento del gobierno nacional y también de las provincias que lo seguían, tomó un crédito por 500 millones de dólares, por más que sea una de las provincias del centro; y luego otro en el Banco Nación por 50 millones de dólares más”, recordó.En ese sentido, el funcionario dijo que los vencimientos de esas deudas recaían en el sucesor de la gobernación y no dentro del periodo del ex gobernador; y señaló que, ese dinero fue utilizado para pagar gastos corrientes por el tremendo déficit mensual “que tenía su gobierno”.“Entonces efectivamente, señor diputado, en Formosa, la administración del gobernador Insfrán, no fue parecida a la suya”, sentenció.Retención en ClorindaPor otro lado, Ibáñez se refirió a la retención de algunos legisladores nacionales y su comitiva que intentaron llegar hasta Clorinda sin resultados de PCR negativos.“Era una caravana donde había legisladores nacionales que tienen el derecho de transitar por nuestra provincia, pero también la integraban otras personas, secretarios, periodistas, dirigentes políticos”, sostuvo.Y aclaró: “El único requisito que exigía la Policía de la provincia como control era exhibir el PCR negativo en el teléfono. Eso motivó que, como miembros de la comitiva, no lo podían exhibir, no tenían o querían hacerlo, desconozco el motivo, hasta que todos pudieron mostrar el PCR negativo, algunos legisladores nacionales habrían hecho solidaridad con ellos y se quedaban”.En esa línea, el responsable de la cartera económica esbozó: “En un momento en que en Clorinda tenemos la cantidad de infectados, estaba llorando un médico tan querido como Enrique, ellos a la misma hora se pusieron a twittear por todos los medios que están detenidos por la Policía de Insfrán, porque no querían mostrar en su teléfono el PCR negativo en una ruta, me parece que nos exime de todo comentario”.Por último, Ibáñez manifestó que, ante la “tremenda noticia” del fallecimiento del médico Servián, “ratificamos que vamos a seguir luchando contra el coronavirus”.“No nos interesan las próximas elecciones, hoy no, sólo la lucha contra un solo enemigo: el coronavirus”, concluyó.