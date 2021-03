Día Mundial contra el cáncer de colon: Profesionales del HAC concientizaron sobre la enfermedad y el modo de prevenirla

Instaron a realizarse la colonoscopia a personas mayores de 50 años o con antecedentes familiares de dicha patología.

En el Día Mundial del Cáncer de Colon, profesionales del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Presidente Juan Domingo Perón”, dieron una conferencia de prensa con el fin de brindar más información sobre esta enfermedad y recordar las maneras de prevenirla.

La actividad estuvo a cargo del equipo multidisciplinario de profesionales de diferentes áreas que abordan la patología como las de oncología, gastroenterología y cirugía. Los mismos estuvieron acompañados por la directora asociada del HAC, doctora Paula Ramírez.

Al respecto, la médica sostuvo que, como cada año, es una jornada en la que se abocan a concientizar sobre esta problemática a nivel mundial y que, a pesar de estar en contexto de pandemia, “tenemos que saber que el cáncer de colon es una enfermedad que está presente, que hay que estudiarla, buscar y no podemos dormirnos”.

“Gracias al gobierno que tenemos, está la posibilidad de tener profesionales, equipamientos y estamos abiertos a toda la comunidad para que puedan consultar cualquier tipo de duda que puedan tener al respecto al cáncer de colon. Es una patología que si la agarramos a tiempo estamos verdaderamente predispuestos a poder curarla inclusive”, indicó.

Por su parte, la médica Rosa María Penayo, del Servicio de Oncología del HAC, dijo que este cáncer es un tumor muy frecuente, ya que se diagnostican 15 mil nuevos casos por año en el país y es la segunda causa de muerte por tumores tanto en hombres como mujeres.

“Es altamente prevenible, porque si detectamos a tiempo se puede rececar y evitamos el desarrollo de la enfermedad y a su vez es curable si la detectamos en fase temprana”, anticipó.

En esa línea, Silvana Rompato, de la misma área, manifestó que “no hay que tener miedo a consultar”, sobre todo en las personas que tengan antecedentes familiares con cáncer.

“Por eso insistimos en estas campañas de prevención, porque si logramos que los pacientes concurran temprano o a la edad recomendada, uno puede diagnosticar la enfermedad en estadios bien tempranos, cuando hay un 90% de chances de curar, no queremos perder tiempo, que las personas no le tengan miedo a la enfermedad y puedan consultar lo más rápido posible”, señaló.

A su turno, el médico Sebastián Paredes, del Servicio de Gastroenterología, explicó que, en la mayoría de los casos el cáncer de colon tiene lesiones precursoras que se llama pólipos anomatosos, que son benignas y no dan ningún síntoma, pero durante años pueden desarrollar el cáncer.

“Ahí es donde tenemos que actuar, tenemos la oportunidad de que si lo diagnosticamos lo podemos resecar por endoscopia y frenar la enfermedad”, esbozó.

En ese sentido, el especialista argumentó que el estudio para detectarlo se llama colonoscopia y está recomendado para todas las personas mayores de 50 años e incluso de 45 en adelante.

“Se hace bajo sedación anestésica, no genera molestias, tarda quince, veinte minutos y tenemos la posibilidad de resecar los pólipos en el caso de encontrarlos. Por otro lado, si encontramos ya el tumor, es mucho mejor si encontramos cuando el paciente aún no tiene síntomas, por eso lo importante es que no importan los síntomas sino hacerse el estudio antes que aparezcan”, profundizó.

En cuanto a los síntomas, Rompato detalló que consisten en sangrado rectal con la materia fecal, dolores o constipación cuando es más avanzado, pero que lo que debe llamar la atención es la sangre en la materia fecal o que ésta sea de color negro.

“Si tenemos más de 50 años o antecedentes familiares de cáncer de colón, si tenemos alguna enfermedad precursora como son las inflamatorias intestinales o alguna otra patología genética de familiares de otros tipos de cáncer de otros órganos, debemos hacernos la colonoscopia”, sugirió Paredes.

Por último, el cirujano Domínguez del equipo de cirugía de colon del HAC, precisó que, dicho nosocomio, ofrece cirugías con controles de invasión local y también a distancias, que muchas veces los estudios pre quirúrgicos ya indican el panorama necesario para cada paciente.

“Tenemos muy buenos resultados, muy pocos casos de complicaciones y posteriormente de la recepción del tumor hay un análisis patológico para terminar de estudiar al paciente para ver si va a seguir con un tratamiento oncológico posterior a la cirugía”, describió.

Y concluyó: “Por semana operamos entre dos o tres pacientes, más o menos entre 12 y 15 pacientes al mes”.